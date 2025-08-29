ÀÖÂôÂç¿ÃË¬ÊÆ¼è¤ê¤ä¤á¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎÎá¤Î»þ´ü¡×¤«¡Ä¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Î³ÎÌó¤á¤°¤êÄ´À°¤â
ÆÍÁ³¤ÎË¬ÊÆ¤È¤ê¤ä¤á¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤ò¤á¤°¤ëÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢Ë¬ÊÆ¤È¤ê¤ä¤á¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆÂ¦¤È¤ÎÄ´À°¤ÎÃæ¤Ç»öÌ³Åª¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ï80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬µá¤á¤ë¶¦Æ±Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤ÎÂçÅýÎÎÎáÈ¯½Ð¤ò³ÎÌó¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜÂ¦¤Î¸ò¾Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤ÎÈ¯½Ð¤Î»þ´ü¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤º¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤ÎË¬ÊÆ¤ò¸«Á÷¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÅýÎÎÎá¤ÎÈ¯½Ð¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¢¤È1²ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âË¬ÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡²ó¤ÎË¬ÊÆ»þ´ü¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£