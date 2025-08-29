女優・山本舞香の最新ルックスにたくさんの反響が寄せられた。

２９日にインスタグラムを更新。東京・渋谷区にオープンした「カルバン・クライン原宿」で行われたフォトコールイベントに出席した際の写真をアップし、英語で「この忘れられない瞬間に立ち会えて本当に光栄でうれしい」と感想をつづった。

ヘソ出しスタイルを披露。極薄ウエストが際立ち、フォロワーは「スタイルよすぎる」「ボディーラインも美しい」「装いが、とってもインパクト強烈で目を惹（ひ）きますね！白で合わせるのが、凄（すご）く新鮮」「マイカ、あなたは本当に美しく、センスが良いですね」とほれぼれ。また「舞香ちゃんというよりは舞香さんになられましたよね。顔つきが変わったように思えます」とクールな姿にくぎ付けになった。

プライベートでは昨年１０月にロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏとの結婚を発表。インスタグラムにたびたびＨｉｒｏが登場したり、Ｈｉｒｏの父で歌手の森進一がテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で山本について語るなど、家族関係もオープンだ。

このイベントでも、自身が初挑戦したいことを問われると「昨年結婚したので、家族のために何かしたい。１５年間仕事ばっかりしてきたので」と回答し、「いつか子どもができたら」と第１子への意欲も見せていた。