（コメンテーター 航空・旅行アナリスト 鳥海 高太朗氏）

続いては私、鳥海がお伝えします。夏休みにホテルを利用した方も多いと思いますが、実は今増えているのが三世代で楽しめるホテル。おじいちゃん、おばあちゃんが孫と一緒に楽しく過ごせる仕掛けがたくさんあるんです。



今回は、三世代での利用をターゲットに掲げ、宿泊客が殺到している伊豆と熱海の注目のホテルの人気のわけを調査してきました。





（鳥海 高太朗さん）「伊豆の熱川温泉に来ております。こちら有名な温泉地で私自身も実は初めてきたのですが、実は今この熱川にですね、三世代で楽しめるそういったホテルがあるということで取材に来ました」まず、やってきたのは伊豆熱川駅から徒歩5分の「ホテル カターラ」。その歴史は古く、明治時代の1908年に旅館としてオープン。それから100年以上の歴史がある熱川を代表するホテルです。（鳥海 高太朗さん）「こんにちは」（伊豆熱川温泉 ホテル カターラ 鈴木 忠太郎さん）「こんにちは。いらっしゃいませ」（鳥海 高太朗さん）「こちらのカターラさん、三世代で楽しめる、そういった工夫があるホテルだと伺ったんですがそうなんですか？」（伊豆熱川温泉 ホテル カターラ 鈴木 忠太郎さん）「最近では三世代で住むご家族の方も減っていまして、そういった家族の方ですね、三世代で、せめて旅行だけでも家族で楽しめるようなサービスをたくさん提供させていただいております」そんなこのホテル、館内にまさかの驚きの施設があるんです。それが…。（鳥海 高太朗さん）「こちらキッズキングダムと書いてありますが、どんな施設なんですか？」（伊豆熱川温泉 ホテル カターラ 鈴木 忠太郎さん）「名前の通り“子どもが王様”というテーマで、ことしの 7 月からオープンさせていただきました。お子様が遊べる新エリアとなっています」なんと、ホテルの中に、子どもたち大興奮間違いなしの本格的な遊びのテーマパークがあり、電動自動車に乗って遊べるキッズサーキットやメリーゴーランド 、さらにはプールやボルダリング、大迫力のプラレールまで、様々なアトラクションが用意されています。中でも驚いたのがこれ。（鳥海 高太朗さん）「ここにでっかいモニターがあるんですが、これは何ですか？」（伊豆熱川温泉 ホテル カターラ 鈴木 忠太郎さん）「こちらはですね、リトルプラネットと申しまして、お客様自身が車の絵やキャラクターを描いていただきますと、スクリーンに映し出しまして、レースを楽しめるものとなっております」（鳥海 高太朗さん）「おおー」（伊豆熱川温泉 ホテル カターラ 鈴木 忠太郎さん）「よろしければ、鳥海さんも一度体験してみますか？」（鳥海 高太朗さん）「はい」ということで、私も童心に返り体験させてもらいました。（鳥海 高太朗さん）「これ、結構、大人もやったりしているんですか？」（伊豆熱川温泉 ホテル カターラ 鈴木 忠太郎さん）「そうですね。大人のお客様もお子様と一緒に塗っていただくこともございますので、一緒に楽しめるサーキットになっています」これなら3世代みんなで参加できますよね。（鳥海 高太朗さん）「なんとか完成しました。『every.しずおか号』なんですけど、これレースをするということですが、何人でできるんですか？」（伊豆熱川温泉 ホテル カターラ 鈴木 忠太郎さん）「最大12人のお客様で競うことが…そうですね最大12台ですね」（鳥海 高太朗さん）「お～これから走らせたいと思います」完成した絵を専用のスキャナーで読み込むと…なんと、私が描いた絵が画面の中に立体となって登場するんです。（鳥海 高太朗さん）「お～。もうちょっと濃く塗っておけばよかったね」レース自体は自動で行われるため、小さい子どもからみんなで楽しむことができます。今回は、近くで遊んでいたミユナちゃん、マナトくんと一緒にレースに挑戦しました。（鳥海 高太朗さん）「何色？」（マナトくん）「緑！」（鳥海 高太朗さん）「緑トップ！」結果は！？表彰台に登ったのは…（鳥海 高太朗さん）「3位…2位…1位緑！1位？おめでとう」「4位ですぼく…上に登れません。まさかのおじいちゃんおばあちゃん、そしてお孫さんも含めて全世代で楽しめるコンテンツだなと思いました」さらに驚くのはこれだけではありません。（客）「無料で利用できるのはすごいと思う」そう、これだけの施設が宿泊者はなんと無料で利用できるんです。利用者も大満足のようでしたよ。（客）「いろいろな施設があって、子どもも楽しんでいるので、親も全然疲れないし楽しくていいですね」もちろん、楽しめるのは子どもたちだけではありません。豊富な湯量の“熱川温泉”を、露天風呂や大浴場でゆっくり楽しむことができ、さらに、これも人気の夕食のバイキングは、伊豆近海でとれた新鮮な海の幸を使った絶品グルメなど、60種類もの料理が食べ放題で楽しむことができます。（客）「一つのところでいろいろなことができるのがね、年寄りにはいいですね。またあすも遊ばせてもらおうと思ってます」（客）「家で一緒に暮らしているわけではないので、集中的に集まるのも夏休みだからできるんであって、とてもいい機会だったと思います」気になる宿泊料金は、これだけの施設とサービスがそろって一泊2食付きで2万800円からです。（鳥海 高太朗さん）「子どもはもう、文句なく楽しめる日。大人も世代に関係なく楽しめるホテルということになりますね」続いてやってきたのは熱海駅から車で10分ほどの「亀の井ホテル 熱海」。一番の魅力は和洋約90種類の料理が楽しめる“夕食ビュッフェ”で、ライブキッチンでは、牛肉の鉄板焼きやホタテの浜焼きまで豪華な料理を好きなだけ楽しむことができます。さらに、家族連れにうれしいキッズコーナーもあって、子どもたちに人気のメニューや、さらには離乳食まで用意されているので、小さいお子さんがいる家族も大助かりです。そして、こちらのホテルにも、三世代の主役である子どもたちが夢中になる自慢の施設が。（鳥海 高太朗さん）「こちらの施設お子さんが多くいますが、どんな施設なんですか？」（亀の井ホテル 小嶋 智明さん）「こちらはですね、『熱海キッズパーク』といいまして、0歳からご利用いただける全天候型パークでございます」（鳥海 高太朗さん）「中を見させていただいてもよろしいですか？」これは、ホテル内に2024年3月にオープンした親子で過ごせる遊び場「熱海キッズパーク」。トランポリンや滑り台など、子どもたちが飛び跳ねたり走り回ったりできたり、様々なおもちゃも用意されています。（鳥海 高太朗さん）「いやあすごい。明るい、まず」（亀の井ホテル 小嶋 智明さん）「そうですね」（鳥海 高太朗さん）「そして広い。これがまず第一印象。頭をぶつけても大丈夫なような工夫ってされているんですか？」（亀の井ホテル 小嶋 智明さん）「三世代でみなさまに安全に楽しんでいただけるような場所を提供したいと思いまして、こういう施設を作りました。」（鳥海 高太朗さん）「これおじいちゃんおばあちゃんが楽だよねっていうのが印象的」これらは利用料金300円を支払えば、チェックインからチェックアウト後の昼12時まで、何度でも楽しむことができます。（鳥海 高太朗さん）「どうですか？お母さまからみてこの施設は？」（客）「助かります。夜も来て朝も来て、もう何回も来させてもらってます」（鳥海 高太朗さん）「何が魅力ですか？」（客）「体力使ってくたくたになって、よく寝てくれました」（鳥海 高太朗さん）「逆にそっか、ここで遊びまくってもらうことで夜寝てくれるから、お父さまお母さまが楽だと…なるほどたしかに」家族連れはもちろんのこと、夏休みということもあり、キッズパークを目的に三世代で泊まりに来ている人も多くいました。（客）「特に、うちは孫なんで、そういうのを喜ぶので魅力できますよね。今も遊んでた。長生きできるよね」孫との時間が楽しめて、おじいちゃんたちもとっても満足しているようでしたよ。館内には個室の授乳スペースなども完備されているのでお母さんも安心です。さらに、館内を回っていると…。（鳥海 高太朗さん）「QRコード･2次元コードがあるんですけど、これ、もしかして何かありますよね？」（亀の井ホテル 小嶋 智明さん）「こちらですね…ぜひ一度、お持ちのスマートフォンで読み取っていただいてよろしいですか？」（鳥海 高太朗さん）「でた。夕食時にワンドリンクサービス」実は、こちらのホテル館内のあらゆるところにQRコードが貼られていて、それを見つけて読み取ると様々なサービスが受けられるんです。（鳥海 高太朗さん）「目に入っちゃったこれも！？すごくないですか！？なんかおもしろい」（亀の井ホテル 小嶋 智明さん）「みなさま夜遅くまで家族で探していらっしゃる方大勢いらっしゃいます」（鳥海 高太朗さん）「男一人だったら不審者扱いされる可能性があると思うので僕と津川さんは気を付けないといけないな…」また、夜食に楽しめる「地獄めぐり夜鳴き担々麺」も大人気の無料サービス。（鳥海 高太朗さん）「おいしい…！ごまの風味があってこのラー油の辛さとゴマ風味の担々麺がすごい合う感じで」（亀の井ホテル 小嶋 智明さん）「『地獄担々麺』といいまして、元々は大分の『亀の井ホテル』が元祖になっておりまして、今では全国の『亀の井ホテル』でご提供させていただいています」（鳥海 高太朗さん）「亀の井ホテルといったら大分なので。新幹線で静岡から来て泊まって、夜食べて朝ごはんも食べて帰るっていう、三世代も楽しいし大人だけで来ても楽しいですね」気になる宿泊料金は、一泊2食付き1万4300円からです。