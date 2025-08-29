酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

■肛門には感謝しかありません

【お悩みNo.113】しゃっくりが止まりません。東ブクロさんはどうやって止めますか？【PN:弓なり少年・10代・男性・学生】

――しゃっくりが止まらないそうです......。

頑張って止めてほしいですね。そういえば最近しゃっくりしてないかもしれない。これって横隔膜の老化なんでしょうか。

――調べたら加齢との関係はないそうです。しゃっくりの止め方はいろありありますよね。ひゃっくりに限らず迷信でもいいのですが、民間療法で信じているのあります？

頭が痛くなったり、風邪ひいたら風呂に入ったらあかんと言われますけど、僕は逆に熱い風呂に入りますね。もちろんボーッとするけど、風呂から上がったらもう治ってるんですよね。強制的に体温を上げて免疫力も上げてるんですかね。

――他にも健康意識が高いエピソードがあれば。

うんこを常に観察してます。その昔、バナナみたいな形状のうんこが理想的だと学んでから、トイレで踏ん張ったあとは必ず見つめます。

――見つめ合う二人。

昔はどこまで続くんかなってくらい長い一本グソができたんですけど、最近は途中で切れるんですよ。これも加齢なんでしょうか。ブチっと切れた黒板消しくらいの大きさのうんこを残念な気持ちで見つめています。

――なんでうんこって見ちゃうんでしょう。

第一に健康確認でしょうね。健康なうんこに健康は宿ります。トグロを巻いてるうんこをしているときに、達成感と同時に自分の健康を感じるんです。あと、酔っ払ってもうんこを漏らさない肛門には感謝しかありません。肛門って優秀ですよね。自分がどれだけのうんこを出したかわかるんですから。

■運動カロリーは100m走に匹敵

【お悩みNo.114】真夏日が連続するなど温暖化が進んでいますが、真夏のセックスはどうですか？【PN:回し蹴り猫・26歳・女性・会社員】

――厳しい暑さの日が続きますが、最近調子どうですか？

まあなんとかやってます。夏休みをとって仲のいい社長さんやお気に入りのお姉ちゃんと泊まりでゴルフに行きました。リフレッシュできましたし、楽しかったですね。

――泊まりでゴルフに行くときはお酒を飲むんですか？

いや、軽く一杯飲むぐらいです。翌日に備えてサウナ入って、夜はセックスしましたけど。

――真夏の夜のセックスはいかがでしたか？

いやあいいもんですよ。昔はクーラーをつけずに汗だくになってましたよね。汗がポタポタ垂れて。今思えばそこまで暑くなかったんでしょうね。

今はガンガンクーラーつけてますけど、汗をかくと本能的な行為のような情緒がありますよね。

――汗は夏場のセックスの醍醐味。ということは風呂に入らず即尺させるのも興奮したり。

いや、それはいらないですね。相手にさせたら僕もせなあかん。汗で蒸れたあそこを舐めてくれなんて、自分が相手の立場になったら言えるわけないんです。

――夏場のあそこは湿地帯。

夏場のセックスの前にお風呂は必須です。風呂に入らず汗まみれのあそこを即尺した口とキスするの想像しただけで嫌です。口に出すのも、そのあとキスするのかと思うと嫌なのでしません。キスするなら歯を磨いてほしい。

――まあ、その段階でクールダウンしてしまう。どこに出すかは永遠のテーマです。

たとえば、顔にかけたいと思っても、挿入している位置から顔まで移動するのって大変じゃないですか。膝立ちで慌てて移動するのあの運動カロリーは100m走に匹敵しますよ。

――体幹も鍛えられそうです。

そのうえ、顔の中心にかけるための精度も求められる。顔にかけて欲しいって言われると引いてしまいます。目に入ったら怒られそうだし、顔にかけた瞬間に触りたくなくなってしまう。

――顔が汚物になってしまう。

男って射精した瞬間に冷めてしまうんです。

――お掃除フェラとかは？

僕はいらないですね。昔、ある芸人さんが「女の子には強力なゴムのついたロープをつけてもらって、エッチが終わった瞬間に、遠くまで飛んで行って欲しい」と言ってましたけどその気持ちわかるもんな。

――終わったらもうなにもいらない？

そう。だから、セックスはいったらおわり。終わった後は女の子にはずっと綺麗なままでいて欲しいですね。だからセックスの最後に顔に精子をかけたくないんです。

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

