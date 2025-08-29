¡Ú°ÛÎãŽ¥°ÛÍÍ¡ÛÄêÎã²ñ¸«ÂÐ±þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢Í×ÀÁ¤â¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµ¼Ô¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ÌÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ÄÊÒ¤äÉ´¾ò°Ñ¤Ï½ÐÆ¬µñÈÝ¤Ê¤É¤Ç¤Î·º»ö¹ðÈ¯·èÄê(ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô)
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö9»þ11Ê¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñÅöÆü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ÅÐÄ£¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö»ÔÄ¹¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ä¡×
¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤Ê¤¤°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£
29Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤â¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢È¯É½¤¹¤ë°Æ·ï°Ê³°¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤¬Í×ÀÁÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢3¤«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ÔÀ¯¤¬º®Íð¤¹¤ëÃæ¡¢ÊóÆ»¤Î¼èºà¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡¢»ÔÄ¹¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç»ÔÌ±¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»Ô¤Î¸«²ò¤È°Û¤Ê¤ëÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¼èºà¤Ë°ìÀÚÅú¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢»Ô¤Î´´Éô¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¡¢À¿¼Â¤ËÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡×
°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÄêÎã²ñ¸«¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¤Î¤³¤Î²Æ¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ê¤É3¤Ä¤Î°Æ·ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
Q.¡Ö¿Í¿ô¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¥À¥¦¥ó¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¤Þ¤º¤Ç¤¹¤Í¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÃê½Ð¤ÈÈæ³Ó¸¡Æ¤¡¢¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤¿¾å¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
È¯É½°Æ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
Q.¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éー¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎÏÃ¡£ËÍ¤é¤¬¹¥´ñ¿´¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â»ÔÌ±¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤Á¤Ã¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤ò»öÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÔÄ¹¤Î»Ù»ý¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Öº£¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Î¤È¤³¤í¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ØÏ¢¼ÁÌä¤òÁ´¤¯¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÄÂê¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³°¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¸¤ã¤¡¡Ä¡×
¡Ê»Ô¿¦°÷¡Ë
¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´Ñ¸÷µÒ¿ô°Ê³°¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ä¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¸¤ã³ÎÇ§¤À¤±¤Ç¤¹¡£¹àÌÜ¤¬Á´¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î»ÔÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ê¼ÁÌä¤Ë¡Ë¤ªÅú¤¨¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÍ×ÀÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Í×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÅú¤¨¤òºÇ¸å¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
È¯É½°Ê³°¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡Ä·Þ¤¨¤¿²ñ¸«¤Î½ªÈ×¡£º£¸å¡¢¼èºà¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÍ×ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿¿¤·¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ç¤¹¤Í¡¢²áÆü¡¢»ä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡Ø¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¼Â¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Èë½ñ²Ý¤ÎÊý¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò²¿²ó¤â¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
°ìÉô¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈãÈ½¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼ÁÌä¤Î²óÅú¤òµñÈÝ¤¹¤ëÍýÍ³¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤ÎÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÊóÆ»°ìÉô¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÊý¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤ò´Õ¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥Õ¥êー¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íý²ò¤ÎÊý¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»Ô¤Î´´Éô¤Ë¤«¤ó¸ýÎá¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹½êºßÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«¿È¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö»ÔÄ¹¡¢¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë°ËÅì»ÔÌ±¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
·ë¶É¡¢È¯É½°Æ·ï°Ê³°¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ¸«¸å¡¢°ËÅì»Ô¤Î´´Éô¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡¶á»ý ¹ä»Ë ´ë²èÉôÄ¹¡Ë
¡Ö»ÔÄ¹¤Ï¸ø¿Í¤Ç°ËÅì»Ô¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎSNS¤Ï¼ã´³¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç»ÔÄ¹¤Î»×¤¤¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¥á¥¬¥½ー¥éー¤ò½ä¤ëSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¸í¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢°ËÅì»Ô¤Î´´Éô¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¡¢È¯¿®¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡¹âÅÄ °êÍº ·úÀßÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¤¤¤¯¤é»ÔÄ¹¸Ä¿Í¤Ç¡ÊSNS¤ò¡ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Ä¿Í¤È»ÔÄ¹¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ã¤¦¸«²ò¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¸í²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Ç§¼±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¡ÊSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
°ËÅì»Ô¤Ï¡¢º£¸å¡¢¥á¥¬¥½ー¥éーÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò»Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë²þ¤á¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å4»þ¤«¤éÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÈó¸ø³«¤Ç¡¢ÅìÍÎÂç¤ØºÆÅÙ¡¢¾È²ñ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°Ñ°÷Ä¹¤«¤éÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Î·ëÏÀ¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡¡°æ¸Í À¶»Ê °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡ÖËÜ°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Î·ëÏÀ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»Ô¤Î¹Êó»öÌ³¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹Êó°Ñ¤Ëµõµ¶¤Î»ö¹à¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤Ë¤è¤ëÉÔÅö¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÀì¤é¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÈ½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤«¤é¤ÎµÏ¿Äó½Ð¤ä¾Ú¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÁí¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬¡¢²ñ¸«¤äËÜ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¾Ú¸À¤ò¤Ï¤¸¤á·«¤êÊÖ¤·¶¯¤¯¼çÄ¥¤ò
¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿6·î28Æü¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö½üÀÒ¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë»Ý¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅþÄìÀ®Î©¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ËÜ°Ñ°÷²ñ¤Î·ëÏÀ¤È¤·¤ÆÃÇÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢°Ñ°÷Ä¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡¡°æ¸Í À¶»Ê °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡ÖÀ¿°Õ¤ò¼¨¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿¦ÀÕ¤òÍý²ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼«¸ÊÍø±×¤äÊÝ¿È¤ËÃí»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇËÃ¾¤·¤¿¡¢ÇËÃ¾¤·¤¿¹Í¤¨¤Ë»ê¤ë¤â¤Î¤¬»Ô¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¸½¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿´¾ð¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ°ì¸À¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢½ÐÆ¬µñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£