女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）が29日、それぞれのインスタグラムで結婚していたことを正式発表した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里が妊娠していることも2人の連名で報告した。

趣里は水谷豊、女優の伊藤蘭の1人娘。

伊藤もこの日更新したインスタグラムで「趣里 心からおめでとう」と祝福し「母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」と記した。

三山は今年4月、週刊文春に女性トラブルを報じられたことなどを受け、現在芸能活動を休止中。そのため、趣里の両親、俳優の水谷豊、女優の伊藤蘭が結婚に反対しているのではとの声も上がっていた。だが、この日の伊藤のコメントは「見守っていた」「これからもずっと」という優しさがあふれていた。

また、ハッシュタグに英語で末永く幸せにの意味の「HappilyEverAfter」、愛と幸せを込めた「LoveAndHappiness」のほか、「趣里」を添えた。さらに、「三山凌輝」と義理の息子となる三山の名前も。

この部分にテレビ関係者は注目「幸せを祈るワードとともに、わざわざ三山さんの名前を記していることが大きな意味があると思います。さまざまなこともあったけれど、娘をよろしくねと言っているような、三山さんを家族と認めたような、お母さんの愛情といったものを感じます」と話した。

この日の発表で趣里と三山は「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と伝え、「これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております」と記した。