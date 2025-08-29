Ｊ１町田は２９日、東京・町田市内で川崎戦（３１日・Ｕ等々力）に向け、非公開で練習を行った。

日本代表の米国遠征メンバーに、町田からは望月ヘンリー海輝が選出された。２６年北中米W杯のシミュレーションともなるメキシコ戦（９月７日）と米国戦（１０日）。黒田剛監督は「不動のレギュラーを取って」とエールを送った。

望月は身長１９２センチの大型ウィングバック（ＷＢ）で、これまで昨年１０月の２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選、今年７月にＪクラブ所属メンバーで構成された東アジアＥー１選手権でＡ代表を経験している。

今後の代表定着が期待される２３歳に黒田監督は「しっかりと彼が期待された以上のものを見せられるか」と代表内でのアピールを期待した。その上で「そんなにチャンスは多くないと思う。多分練習で紅白戦をやれば三笘（薫・ブライトン）あたりとマッチアップすることになるだろう。彼を止めることで評価も上がってくるし、すごい勉強できる招集になると思う」と話し、「長友（佑都・ＦＣ東京）とか先輩たちがいっぱいいるから、いろんなことを学んできてほしいな」と力水を送った。望月は川崎戦後に代表に合流する。