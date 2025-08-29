警察官などをかたるうその電話を受けた五泉市の70代の男性が、8月28日までに現金合わせて900万円をだましとられる被害がありました。



発覚のきっかけは警察と情報連携している銀行からの連絡でした。



警察によりますと8月7日頃、男性の自宅にインターネット関連サービス会社を名乗る男から電話があり「重要な話があるから電話を切らないでほしい」と言われ、その後、警視庁の警察官を名乗る男に電話が代わり、「マネーロンダリングの共犯者として疑いがかけられている」などと言われました。





さらに検察庁の職員や、警視庁の警察官を名乗る男から電話があり、「銀行員の中にマネーロンダリングの片棒を担ぐ共犯者がいる」「口座内の紙幣番号を調査する」などと言われ、8月12日頃、男性の自宅に紙幣番号等調査の許可書のような書類が郵送されてきました。男性は相手に指示されるがまま、指定された“ゆうちょ銀行”に口座を開設し、すでに開設していた別の銀行の口座から、預貯金を移したといいます。そして今度は、口座を開設したゆうちょ銀行から、相手が指定した複数の口座へ複数回にわたって現金合計900万円を振り込み、だましとられたということです。その後、警察庁とことし1月に情報連携を開始していたゆうちょ銀行から、詐欺被害のおそれがある取引として、県警に連絡があり、警察官が男性に対し確認したところ、特殊詐欺の被害と判明したということです。警察は男性の被害届を受理し、特殊詐欺事件として捜査しています。県警によると連携している金融機関からの情報提供は県内でも増加傾向にあるといいます。警察官をかたった電話で「捜査対象になっている」などと言われた場合には、詐欺を疑って電話を切り、最寄りの警察署へ相談するよう呼び掛けています。