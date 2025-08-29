父親の自覚がない夫。子どもに合わせて作った甘口カレーに文句タラタラ
妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）
妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。
※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。
夫が謝っても、口をきいてくれない妻の態度はまったく変わらない。昔を思い返してみると、結婚して子どもが産まれたばかりの頃は確かに幸せがあったはずなのに。夫は仕事に、妻は育児に忙しくなってくると、徐々に不協和音が生まれ始めて…。悪気のない夫の言動に、今日も妻のイライラが止まりません。
育児の大変さを理解せず、一日家にいるから「気楽」と言い放つ夫に、妻は限界を迎えている様子。いくら身近な人とはいえ、相手の状況を理解しないまま発言をしてはいけないと感じさせられます。
著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』