【あす30日（土）全国天気】

ポイント

・ダブル高気圧が強まる

・8月終わりなのに40℃？ 関東以西は危険な猛暑

・熱中症警戒アラートが30都府県に発表中

・熱中症に厳重警戒 東北は大雨に注意

あす30日（土）は、太平洋高気圧及び、チベット高気圧が勢力を強め、ダブル高気圧として、本州付近を覆うでしょう。これだけでも猛暑となりますが、上空の西風がおりてくる関東の内陸を中心に、際立った暑さが予想されています。

予想最高気温は、熊谷で40℃となっています。もし40℃以上となれば、8月下旬以降では、熊谷はもちろん、関東では、史上初の40℃以上になります。

その他、前橋、甲府、名古屋、岐阜で39℃、さいたま、京都、高松で38℃、東京都心、奈良、岡山、佐賀で37℃などの予想です。熱中症警戒アラートが、関東から九州にかけての30都府県に発表されています。

8月も終わりですが、引き続き、熱中症に厳重な警戒が必要です。

一方、北日本を低気圧が通過し、寒冷前線が東北をゆっくりと南下するでしょう。この影響で、東北の日本海側では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに、注意が必要です。

また沖縄も非常に不安定で、雨が降りやすく、雷を伴う所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。東海以西でも、午後は天気の急変（夕立）にご注意ください。

あす30日（土）の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 20℃（±0 真夏並み）

青森 23℃（＋2 真夏並み）

仙台 24℃（±0 真夏並み）

新潟 25℃（＋1 熱帯夜）

東京都心 27℃（＋2 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 27℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（＋1 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

あす30日（土）の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 25℃（＋1 9月上旬）

青森 30℃（＋4 真夏並み）

仙台 35℃（＋4 猛暑）

新潟 31℃（ -2 真夏並み）

東京都心 37℃（＋3 猛暑）

名古屋 39℃（＋4 猛暑）

大阪 36℃（＋1 猛暑）

広島 35℃（＋1 猛暑）

高知 35℃（＋1 猛暑）

福岡 35℃（ -1 猛暑）

【週末は40℃も？ 9月に入っても猛暑は収まらず】

8月最後の週末は、ダブル高気圧が強まり、再び40℃以上まで上がるような危険な暑さとなるでしょう。週明け9月1日（月）も体温を上回る暑さが続きますので、9月としては、記録的な暑さとなりそうです。

来週後半も、関東以西では、35℃以上の猛暑日が予想されていて、猛暑日の日数記録がさらに上乗せされるでしょう。9月に入っても、しばらくは、熱中症に厳重な警戒が必要です。