ドッグランで思いきり遊んだ後、車の中で見せたワンちゃんの「お疲れ顔」がXに投稿され、「愛おしい」「5歳くらい老けてる」と注目を集めています。投稿したのは、シーズー犬・はんぺんくんの成長記録を発信している飼い主さん（@Shih_Tzu_Hanpen）です。



【写真】ドッグランからの帰宅途中。「もう走れないよ」とお疲れ顔です

「今回投稿したはんぺんの顔を見たときは、『疲れたね、たくさん遊んだもんね』と少し笑っちゃいました」と飼い主さん。



この日、訪れたドッグランでは、はんぺんくんと同じくらい元気な犬に出会ったのだそう。「いつもは独走状態なんですが、この日は2匹でずっと敷地内を走り回っていました」とのこと。普段以上に走り回ったことで、帰り道にはすっかりばてばてモードに。



そんな、はんぺんくんがお疲れ顔を見せるのは車の中だけではありません。



「散歩も毎回、自分のキャパシティ分かってないの！？ってくらい全力疾走するので、毎日お家の片隅でお疲れモードになってます」



元気いっぱいな性格だからこそ、全力を出し切った後には電池が切れたようにぐったりする姿が見られるそうです。



飼い主さんによると、普段からユニークな表情を見せてくれ、特におやつやちゅーるをねだるときには、少ししゃくれて歯を見せるそうです。



活発で遊び好きな一面と、力を出し切った後の脱力モード。そのギャップこそが、はんぺんくんの魅力なのかも。飼い主さんは「また思いきり遊ばせてあげたい」と笑顔で話してくれました。



ちなみに名前の「はんぺん」は、先に飼っていたニシアフリカトカゲモドキの「しょうゆ」からの流れで、食べ物の名前と白いふわふわな毛から名付けたのだそうです。