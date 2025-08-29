マウスコンピューターが「AmazonスマイルSALE」参戦、ブランドストアでPCセール
マウスコンピューターは、Amazon.co.jpが本日8月29日より開催中の「AmazonスマイルSALE」に参加し、同社ブランドストアで特価セールを実施すると発表した。9月4日23:59まで。G TUNEやDAIVを含むパソコン本体や、iiyamaの液晶ディスプレイをラインナップしている。
マウスコンピューターが「AmazonスマイルSALE」に参戦中
多くの製品がセール中だが、現時点でのセール対象モデルの一例を紹介しておく。
モデル名：G TUNE DGA7G70B986SJW105AZ
(ゲームプレイや動画編集、配信におすすめのゲーミングデスクトップPC)
OS：Windows 11 Home
CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070
メモリ：64GB(32GB×2)
M.2 SSD：1TB(NVMe Gen4×4)
保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート
セール販売価格：339,900円（税込）
マウスコンピューターが「AmazonスマイルSALE」に参戦中
多くの製品がセール中だが、現時点でのセール対象モデルの一例を紹介しておく。
(ゲームプレイや動画編集、配信におすすめのゲーミングデスクトップPC)
OS：Windows 11 Home
CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070
メモリ：64GB(32GB×2)
M.2 SSD：1TB(NVMe Gen4×4)
保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート
セール販売価格：339,900円（税込）