¡¡2018Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹ ¡×(TBS)¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿»ÒÌò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤ò´¶¤¸¤¿¤¯¤Æ²ÈÂ²¤ÇÃÆ´Ý¹¾¥ÎÅçÎ¹¡£åºÎï¤Ê·Ê¿§¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ßÍá°á¤òÃå¤¿ÎÃ¤·¤²¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï²£¹ÂºÚÈÁ(17)¡£
¡¡¼ç±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤Ì¼(ÍÄ¾¯´ü)¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¡ÖÍá°á¤âÃå¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿♡¡×¤ÈÂ³¤±¿©»ö¤ä¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²Ä°¦¤¯À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²£¹Â¤ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)Æâ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¡×¤Ë¿·¤·¤¯½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò4·î¤ËÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£