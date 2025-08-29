《オダギリジョーさんが一日警察犬に》（時事ドットコム）、《岡山県警、オダギリジョーさんに「一日広報警察犬」を委嘱》（読売新聞オンライン）……。

8月28日、インターネットサイトのニュースに、このような見出しが相次ぎ掲載された。奇怪な見出しに対してXには、

《1日警察署長でなくて？警察犬？》

《誤植かと思ったらマジで犬だった》

など混乱した様子のポストが続々と寄せられた。

「見出しは誤植ではなく、事実を正確に伝えるものでした。9月に公開される映画『THE オリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ MOVIE』は、オダギリジョーさんが脚本、監督、編集を務めていますが、警察犬『オリバー』としても出演しており、その姿のままで『一日広報警察犬』を委嘱されていました」（芸能記者）

岡山県警本部で開かれた「特殊詐欺被害の防止」が議題の緊急対策会議に、オダギリは「オリバー」の姿で出席。委嘱状を手渡された。

委嘱状を受け取ったオダギリはフォトセッションに臨んだが、その迫力は犬というより「オオカミ」に近い。報道された写真もじつにシュールで、これに対してもX上では、

《なんちゅう恰好をされているんですか》

《元仮面ライダー、犬へ》

《仕事の選び方がキティちゃんレベル》

などのツッコミが殺到していた。

「オダギリさんはキャッシュレス決済の『エアペイ』やビールの『ザ・プレミアム・モルツ』のCMでもコミカルな演技を見せており、もともと、そういったある種の“シュール”な演出が好きだと聞いています。

その後は『オリバー』からいつものオシャレでダンディなオダギリさんに戻り、特殊詐欺の注意を呼びかけ、出身地でもある岡山県については『ようやくこの年になって、故郷に恩返しのようなことができる』と感慨深げに語っていました」（前出・芸能記者）

そして「一日警察犬」の大役を終えたオダギリは、先行上映されていた岡山市内の映画館に、舞台あいさつをするため移動した。

今回のイベント、Xには《あなたがいちばん怪しい…笑》というポストもあったが、特殊詐欺被害の防止、映画のPRとしては大成功だったのではないだろうか。