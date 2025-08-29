ANA¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¡¡½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤É°ÂÁ´¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÁê¼¡¤°¡¡¹ñ¸ò¾Ê
ANA¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤°ÂÁ´¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸·½ÅÃí°Õ¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î20Æü¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤éÃÕÆâ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦ÊØ¤Ç¡¢ÃåÎ¦¤¹¤ëÁ°¤Ë³êÁöÏ©¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢³êÁöÏ©¾å¤ËÄ»¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦ºî¶È¼Ö¤¬¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃåÎ¦¤ò¤¹¤ë¡¢½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢ANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¬µîÇ¯4·î¤«¤éº£Ç¯8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤°ÂÁ´¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁê¼¡¤¤¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ï¡ÖÁ´¼Ò¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¡×¤È¤·¤Æ¡¢Íè·îÃæ¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹ñ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
