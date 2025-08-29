タレントで美容家のIKKO（63）が28日、Instagramを更新。大きな木々の見える自宅のダイニングを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】豪勢な食事が並ぶリビングやキッチンなど広々としたIKKOの自宅

IKKOはこれまでにも、豪勢な食事が並ぶリビングのほか「目に映る景色を大切に！」とつづったインテリアやキッチンなど、広々とした自宅を披露し話題になっていた。

緑が一望できる自宅ダイニングを公開

2025年8月28日の更新では、「おうちの大好きなエネルギースポット」とコメントし、緑の生い茂る庭が一望できる自宅ダイニングを公開。朝のルーティンも紹介している。

「最近、ジムとかボイストレーニングとか60歳過ぎてやり始めたので、私にとっては素晴らしい。体が軽くなる感じのルーティン」

この投稿にファンから、「ステキなカフェだなぁって思ってたら、なんとご自宅とは…」「ガラス窓からの自然の景色、最高のパワースポット」「IKKOマジで綺麗。いつ見ても美人さん」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）