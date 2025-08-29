¼¼Éú¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¡¢ËÉºÒ¶µ°é¤ò¡¡¡ÖÁ´¹ñÅªÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¼¼Éú¹¼£Ä¹´±¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ËÉºÒ¶µ°é¿ä¿Ê»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤äÃÎ¼±¡¢µ»½Ñ¤ò¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ËÉºÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÎËÉºÒÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Á´¹ñÅª¤ÊÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö»öÁ°ËÉºÒÂÐºöÁí¹ç¿ä¿ÊÈñ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¡¢1²¯±ß¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£ºÒ³²»þ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÈòÆñ¤äµß½õ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÌÏµ¼ÂÎ¸³¤ä·±Îý¤ò¶¥µ»²½¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¡£