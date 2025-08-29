【X年後の関係者たち あのムーブメントの舞台裏：#73（再）「エアガン」】 9月4日21時 再放送

BS-TBSは、9月4日の21時より放送予定の番組「X年後の関係者たち あのムーブメントの舞台裏」にて、エアガンについての特集を放送する。

本放送では、“エアガンの何が、人々を惹きつけてやまないのか？”について、カズレーザーさんの持ち込み企画として、カルト的な人気を誇るエアガンの魅力を関係者とともに紐解く内容となっており、トイガンメーカーの東京マルイより島村優氏と岩澤茂氏のほか、マルゼンの鈴木宏一氏も登場する。

なお本放送は2024年9月23日に放送された回の再放送となっている。

東京マルイ 東京マルイ 専務取締役兼開発部長 岩澤茂氏

東京マルイ 営業部マーケティング課 課長 島村優氏

マルゼン常務取締役 鈴木宏一氏

