恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し、現在はタレントとして活動するシンディ（本名：桑原(くわばら)茉萌(まほ)）。

【画像】「ずっと同性にイジメられてました」男にモテすぎて孤立→泣きながら遺書を書いたことも…高校時代のシンディさん

ビッグスマイルが印象的な彼女だが、学生時代には同性からのいじめや両親との距離に苦しみ、深い孤独を抱えていたという。彼女の原点といえる幼少期の話を聞いた。（全7回の1回目／続きを読む）



シンディこと桑原茉萌さん 写真＝深野未季／文藝春秋

◆◆◆

――どんな子供時代を過ごされましたか？

シンディ 実は中学生の頃、遺書を書いたことがあります。バスケットボール部に入部したんですけど、中心人物だった女の子の好きな男の子が私のことを好きになって、ひどいいじめに遭いました。

自分のことがすごく嫌になって、泣きながら遺書を書いて、「デスノート」のようにいじめた子たちの名前もそこに書き込んだんです。でも、これで死ぬのは悔しいという気持ちもあって、思いとどまりました。

私の母親はすごく強い人で、「部活動を変えたい」って相談したら、「ここで辞めたら、その子たちの思い通りになるけど、そんな人生でいいの？」って。私も負けたくないと思って、慕ってくれる後輩の子たちと仲良くしながら何とか続けられました。

男性を味方に付けることが多い人生に

――味方がいてくれて良かったですね。

シンディ 嫌われた状態から好きになってもらうのはすごく難しい。学生時代にあまりに女の子から嫌われた経験から、最初から自分のことを好いてくれる人--男性を味方に付けて、恩恵を受けることが多い人生になった気がします。

――ご両親は相談に乗ってくれましたか？

シンディ 私の両親は本当に不器用すぎるんです。愛情表現が苦手。

父は養子として祖母に育てられたので実の両親からの愛情を身近に感じられず育ちました。母は宮城の出身で、祖父が市議会議員、祖母が看護師という厳格な家庭で育ったんです。毎日3つの習い事に通う生活に耐えられず、家出した先の東京で2人は恋に落ちました。20歳で授かり婚をしたんです。

父は手に職を付けて祖父に結婚を認めてもらい、私が5歳の時に埼玉で暮らすことになりました。姉、私、妹の5人家族です。自営業の両親はいつも忙しくて、学校行事を観に来てくれたことは一度もありませんでした。すごく悲しかった。

芸能生活の原点となった“おじいちゃんの言葉”

――ご両親に甘えられず、寂しい思いをされたんですね。

シンディ ちっちゃい頃から、とにかく親に褒められたくて、認められたくて、仕様がありませんでした。だから、あらゆることを頑張ったんです。

勉強は学年で1番とかではなかったけど30番くらいには入っていたし、中学では学校代表の駅伝選手に3年続けて選ばれたし、学級委員もずっと務めてきました。私は外面がいいので内申点も高かったけど、「すごいね」とか「頑張ったね」とかは一度も言われなくて、いつも「もっとできるでしょ」って。

――とにかくハードルが高かった。

シンディ そんな厳しい両親がテレビには興味を示していたので、テレビの中に入れば私を見てくれるんじゃないかと思ったんです。

私がいま人前に立つ仕事をしているのは親に褒められたい一心から。それに、母方の祖父がよく「茉萌は可愛いから将来芸能人になる」と言ってくれていたので、大好きなおじいちゃんの期待に応えたかった。

「よく鏡見なさい。そんな可愛くないよ」

――いつから芸能活動を始めたんですか。

シンディ アイドルに憧れたものの、両親は若くして子育てしていたのでお金に余裕がなく、習い事ひとつさせてもらえませんでした。親に「芸能界に入りたい」と頼んでも、「よく鏡見なさい。そんな可愛くないよ」と反対されて。

それは他にも理由があり、「芸能事務所に入るためのレッスン代を出してあげる余裕がなかった。ごめんね」と。これは私が大人になってから聞いたことですけど。

――親に「可愛くない」と言われると傷つきますね。

シンディ 学校ではいじめられるし、親からも愛されていない。両親と顔が似ていないから、私だけ本当の子供じゃないのかもしれないと考えていました。

姉妹がいますが、2人とも人見知りだったため、子供の頃から人懐っこい私が大人の注目を集めることが多く、そのせいか2人とも心の距離があったように思います。

学生時代から負けず嫌いだった

――昔からシンディさんは愛想が良かったんですね。

シンディ 自分の外見を整えるのもすごく好きだったので、高校は制服の可愛さで選びました。でも、その高校は遠くて、親に電車通学をさせてほしいとお願いしたんです。

親は承諾してくれましたが、姉に「茉萌だけずるい」と反対されて。諦めるのは悔しいから、片道13キロを1時間かけて自転車通学することにしました。雨の日も風の日も雪の日も雹(ひょう)が降ってても。私、負けず嫌いなんですよ（笑）。

――根性ありますね（笑）。

シンディ 親には競輪選手になればいいと言われました。仕事中の親がハイエースでバイパスを走っていた時、すごい速さで自転車を立ち漕ぎしてる女の子がいると思ったら、「うちの茉萌だった」って。通り過ぎる時に、窓開けて、「頑張れ--！」。同じ方向に行くなら、自転車を積んで乗せてくれてもいいのに！

「尿が漏れることがありました」お腹に感じた“違和感”の正体

――高校生活は楽しめましたか。

シンディ 高校でもやっぱり女子にいじめられるし、辛い、辛い、辛い。辛いがずっと続いて私の人生こんなものだから仕方ないって諦めた時に、お腹に痛みを感じるようになったんです。

――すぐ病院に行きましたか。

シンディ 病院で診てもらうという考えに到りませんでした。今思えば、ずっと体に違和感はあったんです。1年生の時、体育の授業でちょっと力を入れた時や笑ったりした時に、尿が漏れることがありました。

母方の祖母が看護師だったので、相談しましたが、おばあちゃんは結構ギャルなので、「（性交渉）しすぎなんじゃないの？」って。性交渉をすると人の体って変わっていくんだって納得してしまったんですよね。

3年生になったら、お腹が少し膨れてきて太ったかな？と思いましたが、高校生ってちょうど太る時期だし、単に胃下垂なんだと。

30センチの腫瘍発見…「私は死ぬんだな」と思った

――2年くらい放置したんですね。

シンディ ある時、高熱が出て、お通じがなくなりました。そしたら、姉が面白がって、「出ないんだったら、マッサージしてあげるよ」って私のお腹を押し始めたんです。今となっては姉に感謝しかありませんが--「何かしこりがあるよ」。

それでもまだ病院に行こうと思いませんでしたが、母が信頼している友人に相談したら、「すぐに病院へ連れていきなさい」って。CTを撮った後、また順番待ちをしていたら、看護師さんがすごい勢いで走ってきて、「今すぐ処置室に入って下さい」と告げられました。そこで初めて、体の中に30センチの腫瘍があることがわかったんです。

――30センチというと、ちょうどラグビーボールくらいのサイズですね。

シンディ 当時、高校3年生で、18歳で、死というものを考えることがなかった。いじめられて「死にたい」という言葉を発することはよくありましたが、人は本当に死を感じる体験をすると、そう簡単に「死にたい」とは言えなくなるんだなと。

――医師は何と？

シンディ 「どうしてこんなになるまで気づかなかったんですか？」「どうして病院に来なかったんですか？」って。母は何も答えられなくて、泣いていました。

私も母もパニックで、だって腫瘍というと、もう癌とか悪いイメージしかないじゃないですか。私は死ぬんだなと思いました。

〈「あの子は中絶するために休んでいる」根も葉もない噂を学校で流され…高3で30センチの卵巣腫瘍ができた女性（28）が明かす“心も体も追い詰められた”壮絶すぎる闘病体験〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）