鈴木亜美、子どもたちと町中華を堪能「これがあるから頑張れる」 息子＆娘との3ショットも披露
歌手でタレントの鈴木亜美（43）が29日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと中華料理屋で食事をする様子を公開した。
「町中華最高だぜ」とつづり、3枚の写真をアップ。写真には、黒いタンクトップ姿で餃子やビールをおいしそうに口にする鈴木の姿が写し出されている。子どもたちとの3ショットも披露した。
ハッシュタグでは「#餃子 #ビール #これがあるから頑張れる」とつづり、「#帰ろうよと言われる前にダッシュで食う #スッ早飯 #特技になるよね #姫は寝てるわけじゃないよ #たまたま下向きね」と子どもたちとのにぎやかな食事の様子を明かした。
この投稿には「美味しそう」「楽しそうですね！」「餃子もビールも旨そうに飲み食いするな〜〜〜 子供達も楽しそう」「これ見て中華食べようと決めた」などのコメントが寄せられている。
鈴木は2016年7月に一般男性との結婚を発表し、翌年1月に長男、20年2月に次男、22年8月に長女を出産した。
