270錠入りの「トランシーノ ホワイトCプレミアム」大容量規格発売 - 第一三共ヘルスケア
第一三共ヘルスケアは8月29日より、しみ・そばかす対策薬「トランシーノ ホワイトCプレミアム」(OTC医 薬品:第3類医薬品)大容量規格の270錠を発売している。
「トランシーノ ホワイトCプレミアム」270錠
「トランシーノ ホワイトCプレミアム」は、しみ対策成分を承認基準の最大量配合(ビタミンC:2000mg、L-システイン:240mg)しており、さらに5種のビタミン(E、B2、B6、B3、パントテン酸カルシウム)が健やかな肌に導くワンランク上の内服薬。
日中飲み忘れの心配がない1日2回の服用タイプで、メラニン生成を「抑制」、黒色メラニンを「無色化」、メラニンを「排出」の3ステップで体の内側からしみを薄くしていく商品となっている。
これまでの90錠(15日分)、180錠(30日分)に加え、8月29日より、大容量規格となる270錠(45日分)がラインアップされ、今後は、3つの規格で展開される。
