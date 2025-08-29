〈「私は死ぬんだなと思いました」同性からの壮絶イジメ、泣きながら書いた遺書、卵巣にできた30センチの巨大腫瘍…人気インフルエンサー・シンディさん（28）が明かす“あまりにも辛すぎた”学生時代〉から続く

恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し、現在はタレントとして活動するシンディ（本名：桑原(くわばら)茉萌(まほ)）。

【実際の写真】「脂肪や髪の毛、歯や骨などの組織が溜まり…」シンディさんの体内から摘出された“巨大腫瘍”

18歳で突如発覚した、30センチにも及ぶ卵巣腫瘍。死線をさまようほどの壮絶な闘病体験、そして生還を果たした彼女がたどり着いた境地とは？



高校時代のシンディさん（本人提供）

――すぐに手術は決まりましたか。

シンディ この病院では対応しきれないと言われて、紹介状を持って病院を2、3カ所回りました。ようやく手術してくれる病院が見つかって、夏休み直前に手術することになったんです。

急遽学校を休むことになって--当時のことを思い出すと今でも本当に辛いんですが--私は女子に嫌われていたので、本当に死ぬかもしれない病気なのに、妊娠して中絶するために休んでいるという噂を立てられたんです。そのため、学校に通うことも怖くなりました。

さらに、学校を早退して制服で産婦人科に通っていたので、妊婦さんたちに白い目で見られました。「あんな若さで妊娠して、責任感ないのね」とでもいうような。めっちゃしんどかったです。私の居場所はどこにもないんだな、女性からこういう視線を向けられ続けるんだなって。

子供を生める可能性がほぼ無くなる可能性もあった

――何という病名だったんですか。

シンディ 右側の卵巣に皮(ひ)様(よう)嚢腫(のうしゅ)ができていました。卵巣内に脂肪や髪の毛、歯や骨などの組織が溜まって腫瘍化する病気です。

手塚治虫の漫画『ブラック・ジャック』に登場するピノコと同じですね（注：ピノコはこの腫瘍の中から摘出されて、人工の体を得たキャラクター）。これはあくまで私の見解ですけど、勝手に体が卵巣内で子供というか何かを作ろうと働いて、人体を結成してしまったみたいなイメージ。

――どのような手術が必要だったのでしょうか。

シンディ どの先生も右側の卵巣を全摘すべきと言いました。でも、すごくいい女医さんに巡り合えて、彼女だけは「卵巣を残したいですか？」って聞いてくれたんです。

「もし今の若さで右側の卵巣を全摘したら、左側の卵巣に転移する可能性があります。転移した腫瘍がどんどん大きくなったら、子供を生める可能性が本当に低くなるから、そこも理解した上で、どうしたいかと教えてほしい」と言ってくれたんです。

私は将来子供を生みたいという夢があったので、残す方法で手術をお願いしました。それも、全開腹ではなく、腹腔鏡で。「将来芸能活動をしたいから、なるべく傷口が目立たないようにしてほしいです」と。

「言葉に尽くしがたい程のひどい痛みでした」

――手術は大変でしたか。

シンディ 私の手術はいろんな大学病院の医師5名が見学する中、4〜5時間かけて行われました。もう本当に最悪。私の中ではかなりのトラウマです。

まず、全身麻酔の注射がめちゃくちゃ痛いんですよ。打たれながら意識が遠くなって、目覚めたら激痛。わかりやすく言えば、私の体内にあった30センチの風船にストローで穴を開けて、その中に入っている空気と液体だけを外に出し、余った皮をくしゃくしゃに小さくしてまた同じ位置に戻すような手術だったんです。

それまで臓器が腫瘍に圧迫されていたので、臓器が元の位置に戻ろうとして、ぎゅるぎゅるぎゅるって音が聞こえてくるんですよ。何かがお腹の中で動いているのもわかるし。腹腔鏡手術なので、表側はちっちゃな傷しかついていないけど、中身はめちゃくちゃ切っているので、とにかく激痛でした。

起きた瞬間から過呼吸になり、パニックを起こして暴れたので、先生たちに押さえつけられて鎮痛剤と安定剤を打ち込まれました。呼吸ができなくなっていたので、酸素マスクも付けられて。宮城から来てくれた祖母やいろんな人の手を振り払いながら、泣き叫び続けました。言葉に尽くしがたい程のひどい痛みでしたね。

手術後は声すら出ない状態に…

――回復にどれくらいの期間を要しましたか。

シンディ 当初は1週間の入院で済むはずが、1カ月以上病院にとどまることになりました。本来であれば摘出しなきゃいけないものを無理やり残してもらったので、手術箇所から出血してしまったんです。

血にはたくさんの栄養があるので、ばい菌が集まってきて、そのせいで血液の数値がおかしくなりました。私は相部屋を選んでいたんですが、手術後、病院側が「お金の負担は要らないので」って個室に移されたんです。一度はICU（集中治療室）にも入りましたし、面会できるのは家族のみ。呼吸器官にもばい菌が繁殖して、声すら出なくなりました。

「私、死ぬんだな」って思うじゃないですか。一人病室で泣きながら、「もし生き延びることができたら、一回きりの人生、死にたいなんて簡単に言わないようにしよう」「やりたいと思ったことを、やりたいと思った時にやろう」と天井に向かって毎日誓いました。

つらい闘病生活を支えた“本当に嬉しかったこと”

――ご家族はどんなご様子でしたか。

シンディ あの時は体も心も痛かった。でも、そんな中、本当に嬉しい出来事があったんです。両親が毎日お見舞いに来てくれたんですよ。

これまでどんなにお願いしても、学校行事や参観日に来てくれなかった両親が、仕事終わりの面会時間ギリギリにお土産や雑誌を手に走って毎日会いにきてくれたんです。そこで、やっと私は親に愛されていたんだって気づくことができました。

手術前夜、口下手な父親がくれた一通のメールの存在も大きかったですね。「茉萌は桑原家の太陽だから、太陽がいなければ困ります。頑張って下さい」。この病気は私にとってすごく苦しい経験でしたが、これをきっかけに親の愛に気づけたことはすごく良かったと思います。

――お姉さんもお見舞いに来てくれましたか？

シンディ 来てくれました。私は姉の焼くクッキーが好きだったので、真っ赤なハートのクッキーを焼いてきてくれたんですよ。

手術後で、まだ食べ物を食べられなかったんですけど、必死で飲み込みました。その時、「大丈夫だよ、心配しないで」って姉に言われて、「何の話？」って聞いたら、「茉萌が死んでも、私がきれいにして送ってあげるから大丈夫」って。姉は当時おくりびと（納棺師）の職に就いていたので。うちの家族は全員不器用なので、姉なりのブラックジョークだったのかも（笑）。

初めて目にした“母の涙”

――良性腫瘍だったんですよね？

シンディ 手術で採取した細胞を検査に出して、その結果が3日〜1週間で出るんです。良性か、悪性か。その検査結果をビクビクしながら怖い思いをして待ったことをよく覚えています。もし悪性だったら、また違う処置が必要になってくるんですね。

結果は良性でした。私自身はその取り除いた腫瘍を見ていないんですよ。親は見ていて、「瓶の中にいろんなものがパンパンに詰まっていたよ」って。それは研究のために持っていかれました。

この闘病中、どうして両親が毎日会いに来てくれたのか、病院にどんな話をされたのか、自分としては怖くて、両親にちゃんと聞くことができていないんですよね。いつか聞く機会があればと思います。

――ご両親も心配されたでしょうね。

シンディ 母が泣くのを初めて見ました。でも、私は親の前では泣けなかったです。

――誰の前でなら泣けますか？

シンディ 男性。当時、付き合っていた年上の彼氏がいたんです。親が泣いている、私も泣きたいけど、ここでは泣けない。彼から病院に着いたよって連絡が来たら、外に走り出ていって、彼の胸で泣いたのは覚えています。

――親に心配かけられませんか。

シンディ 姉と妹のことで母が学校に呼び出されることがよくあったんです。「お母さん、トイレで泣いてたな」と感づくことが何回かあったし、3人で心配かけたらかわいそうじゃないですか。せめて私はいい子でいなければと強く思っていました。

その分、男の人に頼りがちでしたね。親に甘えられない寂しさと同性に好かれない寂しさから。彼氏の前でなら泣けるし、弱みも見せられる。親の前では泣けなかったですね。優等生でいたかったんだと思います。

（「文春オンライン」編集部）