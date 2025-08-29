「吉本新喜劇座員総選挙2025」史上初100万票を突破 9・5開票でランキング発表
吉本興業は29日、7月30日から開始した「吉本新喜劇座員総選挙2025」の投票総数が史上初となる100万票を突破したことを報告した。
開票前日に行われる「緊急生配信」
投票期間あと2日を残し、過去3回全ての総投票数を大幅に上回る結果となっている。9月5日にはなんばグランド花月で「今夜開票！吉本新喜劇座員総選挙2025〜あなたの一票で推しの運命が決定!!結果発表当日その手でチャンスをつかむのは誰だ〜」と題した開票イベントを実施する。投票締め切り前日に、吉本新喜劇公式YouTubeにて緊急生配信も予定されている。
2022年よりスタートした吉本新喜劇座員総選挙は、10月開催のイベント「新喜劇まつり」への出演権をかけ、またそれぞれの立候補座員が自身の個性をアピールする場でもある、1年に一度のイベントとなっている。
開票前日に行われる「緊急生配信」
投票期間あと2日を残し、過去3回全ての総投票数を大幅に上回る結果となっている。9月5日にはなんばグランド花月で「今夜開票！吉本新喜劇座員総選挙2025〜あなたの一票で推しの運命が決定!!結果発表当日その手でチャンスをつかむのは誰だ〜」と題した開票イベントを実施する。投票締め切り前日に、吉本新喜劇公式YouTubeにて緊急生配信も予定されている。
2022年よりスタートした吉本新喜劇座員総選挙は、10月開催のイベント「新喜劇まつり」への出演権をかけ、またそれぞれの立候補座員が自身の個性をアピールする場でもある、1年に一度のイベントとなっている。