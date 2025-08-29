２９日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７８．８０ポイント（０．３２％）高の２５０７７．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．８６ポイント（０．３５％）高の８９４７．７９ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は３３５６億１４０万香港ドル（約６兆３２９４億円）に縮小している（２８日は３９１４億８８３０万香港ドル）。

米長期金利の低下基調が好感される流れ。米インフレ懸念がくすぶる中でも、９月利下げは確実視されているため、米債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りの低下が続いている（債券価格は３日続伸）。連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は２８日、９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げ再開することを支持する考えを再び示し、今後３〜６カ月の間に追加利下げする可能性にも言及した。また、中国景気の鈍化が懸念される中、当局は足もとで、景気刺激や産業支援の動きを強めていることも改めて材料視されている。

ただ、上値は限定的。きょう２９日に主力上場企業の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）や比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）などが決算報告するほか、週末３１日に、国家統計局などによる８月の中国製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが発表される。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が７．３％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が７．０％高、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が６．７％高と上げが目立った。ＢＹＤエレクはきょう２９日に中間決算を報告する。好業績に期待した買いが広がった。

セクター別では、産金・非鉄が高い。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１５．５％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が８．６％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が８．６％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が５．１％ずつ上昇した。江西銅業は業績動向が手がかり。同社の中間業績は２０％増益と堅調で、中間配当の実施方針も明らかにした（前年同期はなし）。

家電やスポーツ用品など消費セクターもしっかり。海爾智家（６６９０／ＨＫ）が４．６％高、創維集団（７５１／ＨＫ）が２．７％高、ＴＣＬ電子ＨＤ（１０７０／ＨＫ）が２．１％高、３６１度国際（１３６１／ＨＫ）が３．９％高、特歩国際（１３６８／ＨＫ）が１．２％高で引けた。

リチウムや動力電池の関連銘柄も物色される。中創新航科技（ＣＡＬＢ：３９３１／ＨＫ）が５．９％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が４．３％高、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が４．２％高で取引を終えた。ほか、ＥＶ銘柄群も買われている。うち、理想汽車（２０１５／ＨＫ）は４．０％高。同社の４〜６月期決算は調整後利益が３％減だったが、これを嫌気する売りは限定された。

半面、半導体セクターはさえない。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．９％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．１％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．０％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。華虹は中間決算の７割減益が嫌気されている。ＳＭＩＣの中間決算は３６％増益と堅調だったが、政策期待を追い風に前日は上場来高値を更新したこともあり、利益確定売りにおされた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３７％高の３８５７．９３ポイントで終了した。消費関連が高い。自動車、医薬、保険、軍需産業、資源・素材の一角なども買われた。半面、ハイテクは安い。銀行、不動産、公益、運輸も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）