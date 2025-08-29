¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿ÂçÀèÀ¸¡×ÅìÊý¿Àµ¯¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Øà°µ¶¯¤ááÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¡Ö¤·¤Ð¤«¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï»É¤µ¤ëÆÇÀå
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤òÁ°¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤ÈÂô»³Ä°¤¤¤Æ²ñ¾ì¤ÇÂç¤¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢Ç°¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡Ö¿®¤¸¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤âÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥ß¥óÀáßÚÎö¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥Á¥ã¥ó¥ß¥óÂçÀèÀ¸¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ½½¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¼¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤Ð¤«¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤«¤é¤Î¡Ø°µ¡Ù¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï9·î3Æü¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£