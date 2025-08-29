元℃-uteの萩原舞さんは8月29日、自身のInstagramを更新。料理家のイケメンな夫の顔出しショットを公開し、誕生日を祝福しました。（サムネイル画像出典：萩原舞さん公式Instagramより）

【写真】身を寄せる萩原舞＆イケメン夫

「優しくていつも笑わせてくれて」

萩原さんは「8/27 Happy Birthday　優しくていつも笑わせてくれて私の大切な人たちを同じくらい大切に思ってくれて本当にありがとう　ラスト２０代！引き続きこれからもたくさん笑ってハッピーな毎日を過ごそう〜〜」とつづり、1枚の写真を投稿。夫とのツーショットです。身を寄せ合っていて、仲の良さが伝わってきます。また夫は大きく口を開けており、おちゃめな姿も魅力的です。

コメントでは「happy birthday」「まいまい変わらずアイドル　顔が可愛すぎる」との声が寄せられました。

「4th Wedding anniversary」

6日には「4th Wedding anniversary　8/1 結婚記念日は息子を私の母父に預けて久しぶりに2人の夫婦時間をいただきました！」と、結婚記念日を報告していた萩原さん。少し照れたような笑顔を見せる夫とのツーショットもあります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)