日本野球機構（NPB）の中村勝彦事務局長が29日、スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）が今秋のNPBドラフトで指名対象選手となることを説明した。佐々木は花巻東（岩手）で史上最多とされる高校通算140本塁打を放ったが、プロ志望届を提出せず昨年9月に同大へ進学。大リーグでは来年からドラフトの対象となる。

日本野球機構（NPB）の中村事務局長は「MLB側とも確認をしております。私たちの（ドラフトの）対象にもなりますし、翌年MLBが指名したとすると、佐々木さんが両方のどちらかを交渉するということは可能。そこを確認している。各球団から問い合わせがあった場合、お答えしております。7月の実行委委員会の時に質問がありましたので、説明は12球団にしています」と説明した。

NPBは、大リーグ機構（MLB）との間で「その年度のMLBドラフトの指名対象となる選手は、MLBドラフトからさかのぼって約10カ月前のNPBドラフトで指名対象となる」ことを確認し、7月の実行委員会で12球団に通知した。

NPB球団が今秋ドラフトで交渉権を獲得した場合に、交渉・契約が可能になるのはその選手が所属するリーグ戦の終了後。全米大学体育協会（NCAA）1部所属のスタンフォード大・佐々木の場合は、来年5月のリーグ戦終了後となる。NPBドラフトで交渉権を獲得した選手との契約期限は翌年7月末まで。また、MLBドラフトを待たずに契約することも可能で、獲得した場合は、早ければ来シーズン中盤から公式戦に出場できることになる。