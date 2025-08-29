ゴンチャ“巨峰ドリンク”発売！ スイーツのような贅沢ミルクティーなど全4種展開
台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、9月4日（木）から、期間限定メニュー「あふれる巨峰」を、全国の店舗で発売する。
【写真】シャリっと食感を楽しめる！ フローズンタイプもおいしそう
■トッピング可能な「巨峰ゼリー」も
今回発売される「あふれる巨峰」は、巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせた秋の新商品全4種。
「あふれる巨峰 ミルクティー」は、ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせ、まろやかなシトラスチーズミルクフォームをトッピング。スイーツのような満足感のある仕上がりで、巨峰のおいしさを余すところなく詰め込んだ贅沢なミルクティーとなっている。
そのほかにも、シャリッとした食感のフローズンドリンク「あふれる巨峰 ジェラッティー」や、巨峰とお茶のハーモニーをストレートに感じられる「あふれる巨峰 ティーエード」、甘味と酸味のバランスにもこだわった「あふれる巨峰 スパークリングティー」など、バラエティ豊かなラインアップがそろう。
さらに、巨峰のジューシーな美味しさを閉じ込めた「巨峰ゼリー」は、90円（税込）でトッピング可能。「アールグレイティー」や「阿里山ウーロン ミルクティー」、「マンゴー阿里山 ティーエード」との相性も抜群だ。
