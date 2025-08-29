カリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本（64）が、28日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。かつてのいじめについて語った。

ダンプはかつてのいじめの話題となると「プロレスなんてさ、ねたみが多いじゃない？自分がダンプになったからって、ヒールはベビーフェースの陰にいればいい、縁の下の力持ちだから、表に出ちゃいけないっていう感じだったの」と振り返った。

そうして「極悪同盟」を結成し人気となり、アイドル的人気だったクラッシュ・ギャルズよりも露出が多い時があると「先輩たちに文句言われたりとか。出るくぎは打てって感じで打たれて、打たれてって感じ」と言い、「いじめみたいな感じはよくされたねえ」と回顧した。

MCの飯島直子が「どういういじめ？本気のいじめっぽいから怖い」と心配すると、「本気のいじめだよね。殴り飛ばされるとかね」とダンプ。

新人の頃は涙したこともあったとし「バスで泣いていると、バスで泣くな外で泣けって言われるでしょ。外行ってこうやって涙拭くじゃない、外なんかで泣くな、バスで泣けって怒られて。でトイレ行って泣いても、結局怒られるんだから。こんなとこで泣いてないでさっさとセコンド行け、仕事しろって言われたりとか」と話し、「そういうのは、一緒に同じことしてても自分は怒られて、怒られない人もいる」と続けた。

クラッシュ・ギャルズだった「長与千種と自分は怒られタイプだったから、怒られてたねえ。よくねえ」と話した。

飯島が「えっ？ダンプちゃんが怒られやすいタイプだったの？そんなあ、うそでしょ」と驚くと、ダンプは「本当。へらへらしてたからかなあ。ダンプになってからは平気だよ」と回答。

「でもダンプになった時にだって、ダンプに名前変えるって時はそんな変な名前やめろって言われたし、凶器使ったりするの、ふざけんなって怒られたりとか」。ダンプになった後にも「テレビに出るなとか、先輩に。焼きもちだね」といったことがあったとした。

それでもプロレスの会社の社長らからは「俺がギャラを払ってるんだから、あいつらにギャラをもらってるわけじゃないんだから、気にするな」と言われて背中を押されたというが「だけど普段一緒にやってるのは先輩たちだからね。よくそういうふうに言われましたね」と語った。