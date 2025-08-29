NMB48は29日、公式ブログを更新。この日、大阪のNMB48劇場で開催を予定していたTeamN「N ship」公演の中止を発表した。劇場内の空調設備故障のため。

公式ぶろぐを通じ「本日8月29日(金)に開催を予定しておりました【TeamN 「N ship」公演】につきまして、劇場内の空調設備故障の為、公演を中止とさせていただきます」と発表した。

「本日8月29日(金)、NMB48劇場内の空調設備が故障をし、復旧作業を行っておりましたが、開演時間までの復旧が見込めずお客様に万全にご観劇いただくための安全を確保できないと判断させていただきました」とし、「楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と呼びかけた。

ブログではチケットの払い戻しを行うと説明し、その上で「また、明日以降の劇場公演に関しましても、復旧が見込めない場合は公演を中止とさせていただく場合がございます。明日の開催に関しましては、引き続き、【NMB48 公式ブログ】で発表を致しますのでご確認をお願い致します」と伝えた。