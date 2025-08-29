あす（30日）、「あなぶきアリーナ香川」で行われるバスケットボール“香川ファイブアローズ”のプレシーズンゲームを前に、Bリーグの島田チェアマンが香川県庁を表敬訪問しました。

Bリーグの島田チェアマンは、香川ファイブアローズの生岡社長らとともに池田知事を訪ねました。あす（30日）のプレシーズンゲームは、香川県三木町出身の渡邊雄太選手を擁する千葉ジェッツとの対戦です。NBAでプレーした渡邊選手の凱旋試合とあって、ファイブアローズ史上最多の6000人の観客が見込まれています。

（Bリーグ島田慎二チェアマン）

「楽しみにしているファンのみなさんに、これがプロだと。これが渡邊雄太だと。その選手を本気で止めにいくぞというアローズの選手の熱量みたいなものはぜひみせてほしい」

プロバスケ初開催の「あなぶきアリーナ香川」で強豪を迎え撃つファイブアローズ。あす（30日）のチケットは完売しているということです。