adieu、新曲「元気?」がカンロ飴70周年ブランドムービー楽曲に決定
adieuが、カンロ飴70周年のブランドムービー楽曲に新曲「元気？」が起用されたことを発表した。
「元気？」は柴田聡子による楽曲で、adieuは以下のようにコメントしている。
◾️adieu コメント
この度は、歴史あるカンロ飴さんのブランドムービーに adieuの楽曲を起用していただけたこと、心から嬉しく思います。カンロ飴の魅力をより多くの方に届けるお手伝いができるよう、adieu らしく表現できたらいいなと思いました。柴田聡子さんの書いてくださった「元気？」をはじめて聴いた時、コロコロと飴玉の転がるような軽やかで愛らしい曲だと感じました。
柴田聡子さんとの制作はこれが3度目ですが、柴田さんの紡ぐ言葉やメロディには、日常のふとしたシーンにほんのり光を当ててくれるような、そんなあたたかさがあるように思います。この曲を耳にしたみなさんが、やさしく朗らかな気持ちに包まれますように。
「元気？」を使用した映像は本日より公開されているので、ぜひチェックして欲しい。
◾️＜adieu LIVE 2025 à la plume＞
2025年9月23日（火・祝）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 17:30 START 18:30
◆チケット
スタンディング：\8,800（税込）
2F指定席：\9,300（税込）
ドリンク代：\600別途
オフィシャル先行：https://eplus.jp/adieu/
