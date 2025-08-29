

トークで盛り上がる松山ケンイチと清塚信也

『クラシックTV』（Eテレ９月４日

午後９時〜）は、ゲストに松山ケンイチを迎えてベートーベン特集・第３弾を放送。清塚信也・鈴木愛理と徹底考察する。

【写真】清塚信也×鈴木愛理×松山ケンイチ「クラシックTV」収録の模様

クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・モデルの鈴木愛理が、幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」で深掘り。

ゲストに松山ケンイチを迎えてのベートーベン特集・第３弾。今回は「運命」や「田園」など、誰もが知る代表曲が生み出された『傑作の森』と呼ばれる時代を取り上げる。ノリに乗って傑作を生みだし続けるベートーベンを、松山ケンイチと清塚信也・鈴木愛理が徹底考察。

「田園」にはウラのストーリーが！？松山ケンイチの超独創的な解釈に一同大爆笑。傑作の森・清塚イチオシの聴きどころとは？

当時のベートーベンが愛用した補聴器も登場。そこから見えてくるものは…？＜松山ケンイチ コメント＞「今回も皆さんとベートーベンについて考察ができて、めちゃくちゃ楽しかったです！」■番組情報クラシックTV「べートーベン ザ・デスティニー」【放送予定】 ＜Eテレ＞ ９月４日（木）午後９時〜９時29分（再放送 Eテレ ９月８日（月）午後２時〜２時29分）【出演】 MC：清塚信也（ピアニスト）、鈴木愛理（歌手・モデル）ゲスト：松山ケンイチ（俳優）【曲目】▼ベートーベン作曲 ピアノ・ソナタ第２３番「熱情」第1楽章から演奏：清塚信也（ピアノ）▼ベートーベン作曲 交響曲第５番「運命」から演奏：ジャナンドレア・ノセダ（指揮）、NHK交響楽団（管弦楽）ほか【番組 HP】https://www.nhk.jp/p/classictv/ts/14LJN694JR/