LOVEBITES・Miyako、世界的アーティストたちの名曲をピアノカバーした作品第2弾リリース決定
LOVEBITESのギタリスト・Miyakoが、ギターをピアノに持ち替えて、世界的バンド・アーティストの名曲をクラシック調にアレンジし、ピアノでカバーしたEP『Etude Op.25（凱歌のエチュード）』を10月29日にリリースすることを発表した。
ピアニストとしてのデビュー作『Etude Op.23（覚醒のエチュード）』以来、2年ぶりの通算2作目である本作は、Miyakoが影響と感銘を受けてきた海外の伝説的アーティストの名曲をピアノでカバーした作品。全6トラック収録で、ジューダス・プリースト「ペインキラー」、メタリカ「メタル・マスター」といったメタルアンセムから、クイーンの名曲4曲から成るメドレー、そして2019年にLOVEBITESとして英国を共にツアーした盟友ドラゴンフォースの「スルー・ザ・ファイア・アンド・フレイムス」、さらにはLOVEBITESがライブのイントロとして使用するジューダス・プリーストのカバー版のオリジナルである、ジョーン・バエズ「ダイアモンド・アンド・ラスト」をカバーしている。またLOVEBITESの「ディストピア・シンフォニー」のセルフカバーも収録。
また、2023年より毎年開催してきた自身のピアノリサイタルからのベストテイクをコンパイルしたBlu-rayとCD付属の3枚組デラックスエディションも発売される。こちらにはシューベルト「6つの楽興の時」、ショパン「革命のエチュード」などといったクラシックの定番や、前作EPのリード曲であったハロウィン「イーグル・フライ・フリー」に加え、LOVEBITESから「エンプティ・デイドリーム」、「ジ・エヴァーラスティング」、「ライアー」、「アンチェインド」、「グローリー・トゥ・ザ・ワールド」、「サムワンズ・ドリーム」、「ウィ・ザ・ユナイテッド」、「ホーリィ・ウォー」、計8曲のセルフカバーも収められている。なお、ディープ・パープル「紫の炎」と、EP収録のメドレーにはない曲（「ドント・ストップ・ミー・ナウ」）が組み込まれたクイーンのメドレーは、CD版にのみ収録される。
そして、このデラックスエディションを含む対象のバンドル商品を定められた期間内にVICTOR ONLINE STOREで購入すると、Miyakoの直筆サイン入りフロントインレイが特典として入手できる。さらに、Miyakoがサインをする様子をYouTubeにて生配信する9月27日開催のオンラインサイン会へも参加できるので、ぜひチェックしていただきたい。
なおMiyakoが在籍するLOVEBITESは、2026年3月29日に東京・日本武道館公演を控えている。チケットは一般発売中だ。
◾️EP『Etude Op.25（凱歌のエチュード）』
発売日：2025年10月29日（水）
・通常盤(CD): 2,500円（税込）/ VICL-66097
・デラックス・エディション（CD+Blu-ray+CD）：9,000円（税込）/ NZS-1012
※ビクター限定商品
・CD (Etude Op.25)
1.Diamonds And Rust / ダイアモンド・アンド・ラスト (Joan Baez)
2.Dystopia Symphony / ディストピア・シンフォニー (LOVEBITES)
3.Painkiller / ペインキラー (JUDAS PRIEST)
4.Through The Fire And Flames / スルー・ザ・ファイア・アンド・フレイムス (DRAGONFORCE)
5.Master Of Puppets / メタル・マスター (METALLICA)
6.Bohemian Rhapsody 〜 The Show Must Go On 〜 We Will Rock You 〜 We Are The Champions / ボヘミアン・ラプソディ 〜 ショウ・マスト・ゴー・オン 〜 ウィ・ウィル・ロック・ユー 〜 伝説のチャンピオン (QUEEN)
◆配信
ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信予定
◆Blu-ray（The Recitals）
- 6 Moments Musicaux 〜 Empty Daydream / 6つの楽興の時 (Franz Schubert) 〜 エンプティ・デイドリーム (LOVEBITES) *
- Etude Op.10, No.12 / 革命のエチュード(Frédéric Chopin) **
- The Everlasting 〜 Liar / ジ・エヴァーラスティング 〜 ライアー (LOVEBITES) **
- 15 Etudes de Virtuosité Op.72 / 名人芸の練習曲(15の練習曲) Op.72 (Moritz Moszkowski) ++
- Unchained / アンチェインド (LOVEBITES) ++
- Eagle Fly Free / イーグル・フライ・フリー (HELLOWEEN) ◆
- Glory To The World (feat. Mao) / グローリー・トゥ・ザ・ワールド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆
- Someone’s Dream / サムワンズ・ドリーム (LOVEBITES) ◆◆
- We The United (feat. Mao) / ウィ・ザ・ユナイテッド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆
- Holy War (feat. Mao) / ホーリィ・ウォー (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆
（数曲追加予定）
◆CD（The Recitals）
- 6 Moments Musicaux 〜 Empty Daydream / 6つの楽興の時 (Franz Schubert) 〜 エンプティ・デイドリーム (LOVEBITES) *
- Etude Op.10, No.12 / 革命のエチュード(Frédéric Chopin) **
- The Everlasting 〜 Liar / ジ・エヴァーラスティング 〜 ライアー (LOVEBITES) **
- Bohemian Rhapsody 〜 Don’t Stop Me Now 〜 We Will Rock You 〜 We Are The Champions
ボヘミアン・ラプソディ 〜 ドント・ストップ・ミー・ナウ 〜 ウィ・ウィル・ロック・ユー 〜 伝説のチャンピオン (QUEEN) +
- Burn / 紫の炎 (DEEP PURPLE) +
- 15 Etudes de Virtuosité Op.72 / 名人芸の練習曲(15の練習曲) Op.72 (Moritz Moszkowski) ++
- Unchained / アンチェインド (LOVEBITES) ++
- Diamonds And Rust / ダイアモンド・アンド・ラスト (Joan Baez) ◆
- Eagle Fly Free / イーグル・フライ・フリー (HELLOWEEN) ◆
- Glory To The World (feat. Mao) / グローリー・トゥ・ザ・ワールド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆
- Someone’s Dream / サムワンズ・ドリーム (LOVEBITES) ◆◆
- We The United (feat. Mao) / ウィ・ザ・ユナイテッド (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆
- Holy War (feat. Mao) / ホーリィ・ウォー (feat. Mao) (LOVEBITES) ◆◆
（数曲追加予定）
* Recorded at An Afternoon With Miyako 2023, Tokyo FM Hall on November 19, 2023
** Recorded at An Evening With Miyako 2023, Tokyo FM Hall on November 19, 2023
+ Recorded at An Afternoon With Miyako 2024, Tokyo FM Hall on June 8, 2024 (Exclusive bonus tracks on CD only)
++ Recorded at An Evening With Miyako 2024, Tokyo FM Hall on June 8, 2024
◆ Recorded at Blooming Notes 2025 (1st show), Tokyo Opera City Recital Hall on April 5, 2025
◆◆ Recorded at Blooming Notes 2025 (2nd show), Tokyo Opera City Recital Hall on April 5, 2025
