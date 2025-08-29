【独自】「みんなで大家さん」シリーズの一部商品　８月も分配金が支払われず　２か月連続　成田空港近くの開発プロジェクトめぐり運営会社の社長は“会社資産売却によって分配金を支払う”と説明も…

出資者への分配金支払いが遅延している、不動産投資「みんなで大家さん」シリーズの一部商品で、８月分の分配金も支払われていないことが分かりました。



大阪の不動産会社「都市綜研インベストファンド」は、想定年利７％の不動産投資商品「みんなで大家さん」シリーズを運営し、２０００億円以上の出資金を集めています。



ところが、成田空港近くで行われている大規模都市開発「ゲートウェイ成田」の予定地に、開業予定だった去年、ＭＢＳの取材班が行ってみると…





記者リポート「こちらがゲートウェイ成田の建設予定地です。森林を重機が切り開いて、現在、平地に整備しているという状態です」まだ建物は何も建っておらず、“完成延期”を繰り返す状態となっていました。これまで「ゲートウェイ成田」の出資者には、年利７％の分配金が支払われていましたが、今年７月末、突如支払いが止まりました。１０００万円を出資している男性は…１０００万円を出資した男性「あれだけお金を集めて、実際には工事もしていないなんて、何に使ったのか？そういう所がちゃんと知りたいです」その後「都市綜研インベストファンド」が出資者向けに公開した動画の中で、社長は“会社には多くの資産があるので、その資産を売却することによって分配金を支払う”と説明しました。「都市綜研インベストファンド」の社長「１日でも早く、分配の再開、土地の賃料の支払いの正常化を行うべく、全社を挙げて取り組んでおりますので、何卒引き続きのご支援のほどよろしくお願い申し上げます」ところが、８月分の分配金が支払われるはずだった８月２９日も、「ゲートウェイ成田」の出資者の口座に入金はなく、２か月連続で“支払い遅延”となる事態に。都市綜研インベストファンドは去年６月「出資者に対して開発目的の変更など重要な説明を怠った」などとして、大阪府から１か月の業務停止命令も受けています。