「デイリースポーツ杯・Ｆ１」（２９日、岸和田）

和歌山県営で行われたＦ１開催は最終日１２ＲでＳ級の決勝戦が行われ、東口善朋（４６）＝和歌山・８５期・Ｓ１＝が直線で中を伸びて１着。２０２３年９月の松戸Ｆ１以来、１年１１カ月ぶりの優勝を飾った。打鐘４角から先行した林大悟（福岡）が２着、林マークの原井博斗（福岡）が３着に入った。

かつてはデイリーロゴを胸に戦っていた東口が、地元の和歌山県営開催でＶゴールを駆け抜けた。「勝てて良かった。これをきっかけにまた頑張れます」と胸を張った。

東口は初手の位置取りが３番手。いったん上昇してから６、７番手に戻った林−原井が打鐘を合図にスパート。４角で出切ると、正攻法だった阿部将大（大分）と追い上げた東口で３番手を取り合う形に。競り負けた形になった東口は、宮本隼輔（熊本）を制した吉川起也（富山）に迎え入れられて４番手を確保。最終３角過ぎ３番手から仕掛けた阿部の内に進路を取った東口が、またも阿部に体を当てられたものの、踏み勝ってわずかの差で先頭でゴールした。

「吉川君に任されたのでしっかりとした競走をしないと」という強い気持ちが前面に出て、結果も出せた。「準決（２８日）は誕生日で１着。岸田（剛）君がいなくなったので、決勝はしんどいかもと思っていましたが、最後まで諦めずに踏めて良かったです」。今年は４月に右ふくらはぎの筋断裂、５月に右肋骨（ろっこつ）を骨折。２カ月連続の負傷とリズムを悪くしていた。「２０２５年はこんなにキツいのかと。競走得点、脚、気持ちといずれも落ちていって…」と嘆いていたが、これで上昇の兆しが見えた。「またＧ１、Ｇ２でいい競走がやりたいです」。４６歳でも進化をするために努力を惜しまない東口。大舞台でも輝きを取り戻すに違いない。