ËÉ±ÒÈñºÇÂç¤Î8Ãû8Àé²¯±ß¡¡26Ç¯ÅÙ¡¢Ä¹¼ÍÄøÃÆ¤ÎÇÛÈ÷²ÃÂ®
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï29Æü·èÄê¤·¤¿2026Ç¯ÅÙÍ½»»³µ»»Í×µá¤Ë²áµîºÇÂç¤Î8Ãû8454²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£Â¾¹ñ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ¤Ê¤É¤òÇË²õ¤¹¤ëÈ¿·âÇ½ÎÏ¡ÊÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡Ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤ò²ÃÂ®¡£¹¶·âÍÑ¤ÎÌµ¿Íµ¡¤òÂçÎÌ¼èÆÀ¤·¡¢¶õ¤È³¤¾å¡¢³¤Ãæ¤ÇÌµ¿Íµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿±è´ßËÉ±ÒÂÎÀ©¡ÖSHIELD¡Ê¥·¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢23¡Á27Ç¯ÅÙ¤Î5Ç¯´Ö¤ÇËÉ±ÒÈñ¤ò·×Ìó43Ãû±ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¡£º£²ó¤ÎÍ×µá³Û¤ò´Þ¤á¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×³Û¤ÏÌó32Ãû6Àé²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡27Ç¯ÅÙ¤ËËÉ±ÒÈñ¤È´ØÏ¢·ÐÈñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ2¡ó¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÏÆüËÜ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËÉ±ÒÈñÁý¤òµá¤á¡¢GDPÈæ3.5¡ó¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³µ»»Í×µá¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢²»Â®¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤ÇÈô¹Ô¤··Þ·âº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶ËÄ¶²»Â®Í¶Æ³ÃÆ¡×¤Î¼èÆÀ¤Ë305²¯±ß¤ò·×¾å¡£12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤Î¼ÍÄø¤ò±ä¤Ð¤¹¡ÖÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¡×¤Î´ÏÄúÈ¯¼Í·¿¤Ë362²¯±ß¤ò½¼¤Æ¤ë¡£¹Ò¶õµ¡È¯¼Í·¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤ò28Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤«¤é27Ç¯ÅÙ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£