¡¡ÆàÎÉ¸©¤Ï29Æü¡¢10·î¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤È¤Î²»³Ú¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËK¥Ý¥Ã¥×¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ön.SSign¡Ê¥¨¥ó¥µ¥¤¥ó¡Ë¡×¤é¥×¥í²Î¼ê6ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢Åö½é»ö¶ÈÈñ¤òÌó2²¯7ÀéËü±ß¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¸©µÄ²ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÌó9Ê¬¤Î1¤Î2900Ëü±ß¤Ë°µ½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸©¤¬´Ú¹ñ¡¦ÃéÀ¶ÆîÆ»¤È·ë¤ÖÍ§¹¥Äó·È¤¬2026Ç¯¤Ë15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµÇ°¤·¤Æ10·î24Æü¤Ë³«ºÅ¡£Æü´Ú¤Î¹â¹»À¸¹çÆ±¤Î¥À¥ó¥¹¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£»³²¼¿¿ÃÎ»ö¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤Î¿¼²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£