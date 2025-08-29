原菜乃華が22歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムでファンに向けて感謝と新たな決意を発信した。投稿されたのは、夜景をバックにノースリーブのニットワンピースをまとった姿。海辺や船上の光に照らされ、振り返りながら微笑むショットは大人の雰囲気と可憐さを同時に感じさせる。

「本日、22歳になりました。沢山のお祝いメッセージありがとうございます。良き歳にするぞおーーー！」と添えられたコメントには、素直な喜びと力強い意気込みが込められている。フォロワーからは「大人っぽい」「絵になる」「かわいすぎる」「スタイル抜群」といった祝福の言葉が寄せられ、その人気の高さを改めて印象づけた。

この1年、原は朝の連続テレビ小説や夏ドラマ、さらには主演映画など数々の作品で存在感を示し続けてきた。そして間もなく公開されるアニメ映画「不思議の国でアリスと - Dive in Wonderland -」では主演声優として挑戦し、新たな一面を見せる予定だ。

22歳を迎えた原の姿には、女優としての成長と未来への期待が重なって映る。等身大の笑顔で前を向くその姿勢は、これからの活躍を楽しみにさせるエネルギーに満ちている。

参考：https://www.instagram.com/reel/DNnOmpOzEla/

