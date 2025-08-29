「かっぱ寿司の食べホー」実施店舗拡大を9月24日まで延長/「旬ネタ!期間限定5貫セット」が新ラインアップに

かっぱ寿司は、食べ放題メニュー「かっぱ寿司の食べホー」の提供店舗を計179店舗に拡大するキャンペーンを、9月24日まで延長する。8月29日から、かっぱ寿司公式アプリ･WEBで、予約受付を開始している。

合わせて、平日限定で実施している「平日学割」も延長。中学生から大学院生までの学生が対象で、会計時、レジで学生証を提示することで、800円(税込)引きされる。

また、食べ放題「かっぱ寿司の食べホー」のメニュー「旬ネタ!期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き」を、「みなみ鮪中とろ」「のどぐろ塩炙り」などの新ラインアップで提供する。

〈「かっぱ寿司の食べホー」概要〉

「かっぱ寿司の食べホー」は、中とろ･ほたて･いくらなどの高級ネタだけでなく、ラーメン･天ぷらなどのサイドメニューやケーキ･プリンなどのスイーツまで約100種が食べ放題になるコース。8月18日〜9月3日までの間、提供店舗を計179店舗に拡大する予定だったが、好評をうけ、9月24日まで期間を延長する。

利用料金(税込)は以下の通り。店舗により価格･取り扱い商品が異なる。

【メニュータイプA店舗】

一般:3,890円

シニア(65歳以上):3,390円

小学生:1,990円

幼児(未就学児):無料(保護者1人につき2人まで)※

【メニュータイプB店舗】

一般:4,190円

シニア(65歳以上):3,690円

小学生:1,990円

幼児(未就学児):無料(保護者1人につき2人まで)※

※幼児3人目以降は1人につき990円

〈『旬ネタ!期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き』概要〉

かっぱ寿司「旬ネタ!期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き」

セット内容は以下の通り。

◆「みなみ鮪中とろ」

濃厚な旨みが口いっぱいに広がる、贅沢な一貫。

◆「みなみ鮪中とろぶつ包み」

とろける鮪の旨みを海苔で包んだ。

◆「活〆ふわとろ煮穴子〜穴きゅう仕立て〜」

ふわっととろける極上穴子と、きゅうりの爽やかさを組み合わせた。

◆「炙り〆にしん」

提供前に炙ることで〆にしんの脂のりと旨みを引き立てた。

◆「のどぐろ塩炙り」

のどぐろを塩炙りすることで旨みを引き出した。

◆「茶碗蒸し(えび入り)」※ガリ付き

3種の出汁を使い、店内で毎日丁寧に蒸し上げている。

〈平日限定「学割」も継続〉

中学生から大学院生までを対象とした、平日限定の「学割」も延長し、9月24日まで実施する。会計時、レジで学生証を提示することで、利用料金から800円(税込)割引が適用される。

利用料金(税込)は以下の通り。店舗により価格･取り扱い商品が異なる。

【メニュータイプA店舗】

学割適用:3,090円(一般:3,890円)

【メニュータイプB店舗】

学割適用:3,390円(一般:4,190円)

「かっぱ寿司の食べホー」平日は学割も

■「かっぱ寿司の食べホー」公式サイト