城西大FW佐藤遼の宮崎入団内定が発表「野心と謙虚さを持ってプレーしていきます」
テゲバジャーロ宮崎は29日、城西大FW佐藤遼の来季入団が内定したと発表した。特別指定選手登録も承認されており、Jリーグでの背番号は44をつける。
佐藤は東京都出身で、高校で宮城県の仙台育英高に進学。大学で城西大に進むと、2年時に関東大学リーグ3部で塩貝健人(当時慶大)に次ぐ得点ランキング2位の12得点を記録。今季も3部リーグで7得点を決めてランキング首位に立っている。身長176cm、体重70kg。
クラブを通じ「これまで支えてくださったすべての方々に感謝し、1日でも多くテゲバに貢献できるよう、野心と謙虚さを持ってプレーしていきます。テゲバジャーロ宮崎に関わるすべての皆様と共に戦います。応援よろしくお願いします」とコメントしている。
