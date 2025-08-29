佐賀大からJリーガー、DF前田稜太の北九州入団が内定「1日でも早くミクスタのピッチに」
ギラヴァンツ北九州は29日、佐賀大からDF前田稜太が加入することが内定したと発表した。特別指定選手の認定を受けており、今季の背番号は47となる。
前田は佐賀県神埼市出身で、東福岡高から佐賀大に進学。最終学年の今季は主将を務めている。
佐賀大は九州大学リーグ2部を戦う大学で、今季は前期を終えて4位。同大出身のJリーガーには、現在熊本でプレーするDF黒木晃平がいる。
クラブを通じ「プロサッカー選手になるという幼い頃からの夢を叶えることができたこと、プロサッカー選手としてのキャリアをギラヴァンツ北九州という素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えていただいた方々に恩返しするため、1日でも早くミクスタのピッチに立って躍動できるよう、日々の練習から全力で取り組んでいきたいと思います」と意気込みを語っている。
前田は佐賀県神埼市出身で、東福岡高から佐賀大に進学。最終学年の今季は主将を務めている。
佐賀大は九州大学リーグ2部を戦う大学で、今季は前期を終えて4位。同大出身のJリーガーには、現在熊本でプレーするDF黒木晃平がいる。
クラブを通じ「プロサッカー選手になるという幼い頃からの夢を叶えることができたこと、プロサッカー選手としてのキャリアをギラヴァンツ北九州という素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えていただいた方々に恩返しするため、1日でも早くミクスタのピッチに立って躍動できるよう、日々の練習から全力で取り組んでいきたいと思います」と意気込みを語っている。