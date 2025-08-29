去年7月の豪雨で斜面が崩れ、片側交互通行が続いていた戸沢村の国道47号は29日正午に交通規制が解除されました。国道47号は豪雨からおよそ1年1か月ぶりに規制がすべて解除されました。



戸沢村高屋地区の国道47号は、去年7月の豪雨で斜面が崩れ、一時、全面通行止めになりました。その後、国交省山形河川国道事務所は、通行再開を目指し復旧工事を始め、去年8月からおよそ400メートルの区間が片側交互通行となっていました。

コンクリートの護岸工事や道路の舗装、ガードレールの設置などが完了し、豪雨からおよそ1年1か月ぶりに規制が解除されました。





中川悠アナウンサー「規制が正午に解除されるということで現在作業員によってコーンが撤去されていきます」国交省山形河川国道事務所 菅原大祐さん「天候にも恵まれて予定よりも早く復旧工事が完了した。去年同様の出水があっても再度被災はしない構造になっているので安心して国道を利用してもらいたい」中川アナ「時刻は12時になりました。規制車を先頭に片側交互通行がこれで解除となりました。全面通行が可能となります」復旧工事は予定よりも1か月ほど早く完了したということです。中川アナ「よく通る？」利用する人「たまに」中川アナ「片側交互通行の時は待機時間はどのくらい？」利用する人「結構長い」中川アナ「1年ぶりに全面通行可能になって」利用する人「便利になった」利用する人「大石田から酒田に釣りに行った。昨日の夜足止めされて今日は足止めされないで帰れる。ありがたい」これで去年7月の豪雨に伴う国道47号の交通規制は、すべて解除となりました。