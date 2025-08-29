ドイツ、各州ごとの８月ＣＰＩは前回から上振れ＝ロンドン為替



ドイツ各州ごとに８月ＣＰＩが発表されている。バイエルン州は前年比で＋２．１％となり、前回の＋１．９％から上昇。ノルトライン＝ヴェストファーレン州は前年同月比＋２．０％で、前回の＋１．８％を上回った。ザクセン州では前年比＋２．２％に上昇し、前回の＋１．９％から上昇。バーデン＝ヴュルテンベルク州は前年比＋２．５％で、前回の＋２．３％を上回る結果となった。



ユーロ相場は引き続き底堅く推移している。日本時間午後９時発表の全国版の上振れ期待につながっているもよう。



EUR/USD 1.1673 EUR/JPY 171.57 EUR/GBP 0.8655

