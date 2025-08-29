通貨オプション ボラティリティー １週間の水準が上昇、来週末の米雇用統計発表をにらんで
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.69 7.82 6.65 6.82
1MO 9.65 7.39 7.73 6.85
3MO 9.78 7.41 8.21 7.39
6MO 9.69 7.33 8.54 7.59
9MO 9.71 7.35 8.80 7.80
1YR 9.71 7.38 9.00 7.96
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.41 8.45 7.60
1MO 8.41 8.20 7.56
3MO 9.04 8.60 7.72
6MO 9.34 8.83 7.84
9MO 9.60 9.11 7.98
1YR 9.77 9.32 8.08
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は９．７％前後へと上昇している。前日同時間帯には８．３％前後だった。９月５日の注目イベント、米雇用統計発表が本日１週間の応当日となっている。
