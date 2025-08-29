大阪府の吉村洋文知事が、大阪市西成区の人々のまさかの要望に苦笑い。「（横山大阪市長に）丸投げするつもりやん！」「押しつけて～！」などと、岡村隆史となるみに笑われた理由とは？

大阪市浪速区と西成区にまたがる新今宮駅が、今スゴイ！ 西成といえば、少々近寄りがたいイメージを持たれがち。しかし吉村知事いわく、「本当に大きく変わっています！」「最近行ったことない人は一回行ってみてもらった方がいいです。『え、これがあの昔の西成ですか!?』ってなっています」とのこと。

最近の西成は、街がキレイになり、若い女性が1人でも気軽に訪れやすい。「愛の塊」「助け合いの街」「みんな支え合って生きている」と街の人々が口を揃えておすすめする、キングオブ人情タウンだ。

西成の悪いイメージを払拭した新今宮のことを、吉村知事は「何より便利なんですよ！」と猛プッシュ。新今宮駅は、大阪一の繁華街・難波駅の2駅隣に位置し、関西国際空港へは乗り換えなしで移動できる。

最近の新今宮駅は、関西国際空港の玄関口に相応しい街づくりで進化が顕著だ。3年前には駅前に、OMO7大阪ホテル by 星野リゾートが誕生。「なにわラグジュアリー」をコンセプトにしており、優雅なひと時を過ごせる。また、大阪のシンボルである通天閣が大幅リニューアル！ 空中散歩が楽しめる展望台、絶景とスリルを同時に味わえるバンジー、爽快感抜群のスライダーが人気だ。

そんな新今宮が今後もっと進化するための要望を、『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）スタッフが街ゆく人々に調査し、なんと吉村知事に提出した。その中には、「ひねったらレモンサワーが出てくる蛇口」という“飲ん兵衛の街”らしい要望が……！

これに吉村知事は、「そんな蛇口あるかぁ」と思わずツッコミ！ 「横山（英幸）大阪市長に要望しておきます」と苦笑まじりにコメントすると、「丸投げするつもりやん！」「押しつけて～！」などと岡村となるみを笑わせた。

なお、吉村知事が新今宮をアピールしたこのVTRは、『なるみ・岡村の過ぎるTV』8月25日放送回で公開された。同放送回では、これまで40都市以上1万人以上にインタビューしてきた同番組が、「関西進化し過ぎる街BEST10」を発表！ ちなみに新今宮は、第6位にランクインした。

