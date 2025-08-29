プロ野球・日本ハムが、29日から9月7日までの10日間映画スターウォーズとのコラボイベントを開催。エスコンフィールドHOKKAIDOではすでにキャラクターがお出迎えし観客を楽しませています。

このイベントに先立ち、日本ハムは清宮幸太郎選手や水谷瞬選手、野村佑希選手がジェダイに扮したビジュアルを公開。また29日、30日の2日間は、シリーズに登場したダース・ベイダーやボバ・フェット、スノートルーパーなども登場します。

9月3日まではスターウォーズの主要キャラクターの等身大スタチューが会場に設置され、楽天との3連戦は、試合中のビジョンも特別仕様に。エスコンフィールドの空に帝国軍の宇宙船が現れる他、スター・ウォーズの世界を彩る様々なキャラクターが試合を盛り上げてくれます。

SNSでは早くもスターウォーズコラボイベントを楽しむファンの投稿が。「スターウォーズグッズに人だかりできてすごかった」「ビジョンもメッチャカッコいい！！！本当に最高すぎる」「エスコンに映画音楽が流れたり至る所にキャラがいてテンション上がる」と盛り上がりを見せています。