サンコーは、「水道に取り付けるだけで純水になる純水器『水シミZERO』」を8月26日に発売した。サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売している。

同製品は、水道に取り付けるだけで純水をつくれる純水器。4つのフィルターで水道水に含まれる塩素・ミネラル・カルシウムなどの不純物をしっかり除去する。純水で洗車することで水シミが残らず、拭き上げ作業の手間も軽減できる。サイズは幅190×奥行370×高さ205（mm）。水質を測定できるTDSメーター付きで、効果を目で確認でき安心だとか。ホースを順番に差し込むだけの簡単取り付けで、すぐに使い始められる。使用頻度や地域の不純物濃度によって使用可能期間は変わる。2ヵ月に1回ほどの洗車頻度だと最大約5年ほどの使用が可能。



愛車をもっときれいに仕上げたい。洗車時間を短縮したい。そんな人におすすめの「水道に取り付けるだけで純水になる純水器『水シミZERO』」だという。

［小売価格］2万3800円（税込）

［発売日］8月26日（火）

サンコー＝https://www.thanko.co.jp