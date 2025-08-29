ウッドワンは、無垢の針葉樹「ニュージーパイン」（ウッドワンがニュージーランドで、計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標）を生かした住宅等の内装建材シリーズ「PINOEARTH（以下、ピノアース）」に、新たに「ピノアース 2025」を9月に展開する。

「ピノアース 2025」では、建具の商品体系を拡充するとともに、床・階段・キッチンに新色を追加。美しい木目を最大限に引き出す新しいカラーと、すっきりとしたデザインを纏った（まとった）新ラインナップが、上質な空間を創り出す。

「ピノアース」シリーズの原料となるのは、日本から約9000km離れたニュージーランドの「ウッドワンの森」で、約4万haにわたって大切に育てられたニュージーパイン。



「ピノアース 2025」カラーラインアップ

節のない美しい木材を育てるため、苗木の段階から木の成長を見ながら、5年目、8年目、10年目に手作業で丁寧に3回の枝打ちを行う。約30年かけて樹高40mほどに成長したニュージーパインは、節がなく、直線的ですっきりとした美しい木目をもつ、上質な木材となる。

ピノアースの「ピノ」は松材や松ぼっくりを表す言葉で、「アース」は地球を表している。“地球環境に配慮した”という意味を込めて「ピノアース」という名前になった。

ウッドワンでは、ニュージーランドで植林・育林をしていて、地球環境に配慮した商品づくりをコンセプトとしている。「ピノアース」は、まさにその森でとれたニュージーパインを使った内装建材シリーズとなっている。

［受注開始日］9月1日（月）

［出荷開始日］9月1日（月）

ウッドワン＝https://www.woodone.co.jp