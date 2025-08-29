元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）が２８日、ＹｏｕＴｕｂｅに「我が家に巨大プールがやってきた みんなで組み立てて遊んだよ【娘と過ごす日】」と題した新規動画を投稿。新居のバルコニーに滑り台付きの巨大プールを設置し、３歳の娘と遊んだ様子を公開した。

板野は２０２１年１月、ヤクルトの高橋奎二投手（２８）と結婚。同年１０月に第１子長女を出産した。

７月には新築のマンションに引っ越したことを報告。「大切なのは、この暮らしを“誰かに与えてもらっている”じゃなくて “自分の力で豊かにしていく””掴み取っていく”そんな覚悟かな」「この家に決めたのはいつも頑張っている自分へのご褒美と未来の自分に投資する覚悟での選択」などと明かし、バルコニーにプールを設置した様子も紹介していた。中庭に面して大きな窓があり、日差しが降り注ぐリビングのようで、高級感あふれる外壁も印象的なマンションだ。

ＹｏｕＴｕｂｅでは、庭のように広々としたバルコニーに、男性２人が助っ人にきて、プールを設置する様子を公開。自宅は高層階のようで、バルコニーからは街が一望できる。滑り台などがついた巨大プールはミニ・スプラッシュマウンテンのようで、遊園地のよう。板野も、何度も娘と一緒に滑り台を降り、ビショ濡れで楽しんでいた。